Правительство приостановило "Национальный кэшбек": СМИ объяснили, когда украинцы получат выплаты

В Украине в течение двух месяцев не осуществляются выплаты по программе "Национальный кэшбек". Источники журналистов в Минфине утверждают, что задержки вызваны нехваткой финансирования, однако заверили, что средства вскоре перечислят.

Как сообщает "Экономическая правда", программа государственных выплат "Национальный кэшбек" не функционирует уже два месяца из-за отсутствия финансирования в бюджете. Последний платеж украинцы получили в начале сентября, и он касался покупок, совершенных еще в июле.

По информации источников издания в правительстве, средств на продолжение программы в бюджете нет. Ранее финансирование планировали осуществлять за счет резервного фонда, однако, по словам собеседников, средства там иссякли. Из-за этого августовские выплаты до сих пор остаются "в обработке".

В Министерстве финансов подтвердили, что решение о выделении новых средств из резервного фонда уже принято. Выплаты обещают возобновить в ближайшее время, однако конкретные сроки не называют.

Несмотря на задержки, правительство анонсировало несколько новых социальных программ. В частности, планируется предоставление единовременного пособия в размере 1000 грн всем гражданам, выплата 6500 грн социально уязвимым группам, а также запуск программы бесплатных поездок по железной дороге в пределах 3000 км.

По предварительным оценкам, реализация этих инициатив потребует 14 млрд грн. В то же время эксперты сомневаются в точности этих расчетов, ведь предыдущие аналогичные выплаты стоили бюджету значительно дороже. Прошлой зимой государство потратило 14,4 млрд грн только на единовременную выплату по 1000 грн, которую получили более 14 млн граждан.

Кроме того, заявления о бесплатности программы "УЗ-3000" также вызывают вопросы, поскольку государство уже компенсирует "Укрзализныце" убытки из бюджета.

Напомним, программа "Национальный кэшбек" заработала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, а ее официальный запуск состоялся 11 октября того же года. Последний раз правительство отчитывалось о выплатах в сентябре, когда украинцам перечислили рекордные 5,07 млрд грн. Полученные средства можно потратить до конца 2025 года на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг или перевести на благотворительность и ВСУ.

Как сообщал Фокус, украинский бизнес просит отменить "Национальный кэшбек" или пересмотреть его условия. Предприниматели отмечают, что программа их дискриминирует.

В прошлом месяце Фокус также сообщал, что украинцы еще не получили Нацкешбек за август.