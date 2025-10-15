Украинцы еще не получили Нацкешбэк за август: почему выплаты не приходят на карты

Украинцы пока не получили выплату Национального кешбэка за август, что вызвало вопросы среди участников программы. Многие интересуются, почему выплаты задерживаются.

Процесс начисления средств за последний летний месяц находится на стадии активной обработки. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Причина задержки объясняется рекордным объемом выплат, который требует больше времени, чем обычно. В ведомстве заверили, что все участники программы получат свои средства в полном объеме после завершения технических процедур.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с партнерами делает все возможное, чтобы выплаты прошли как можно быстрее. В ведомстве также выразили благодарность гражданам за поддержку украинских производителей.

Напомним, что рекордные показатели Национального кешбэка были зафиксированы уже в июле. Тогда украинцы потратили на украинские товары более 5 миллиардов гривен – это самый высокий показатель за месяц с момента запуска программы. На эти покупки государство выплатило 507 миллионов гривен кешбэка для 3,6 миллиона участников, которые активировали свои карты в приложении "Дія".

С начала 2025 года объем продаж в рамках программы достиг 32,4 миллиарда гривен, а с момента старта проекта – почти 40 миллиардов гривен. Участники программы уже получили около 4 миллиардов гривен кешбэка.

Напомним, ранее в Минэкономики информировали, что лидером по зарегистрированным в программе "Национальный кэшбек" производителями является Киев. Украинские компании, которые участвуют в проекте, предлагают украинцам разнообразные товары — от продуктов и косметики до сантехники и стройматериалов.

Также в министерстве сообщали, что украинцы активно используют деньги, полученные по государственным программам поддержки. Большую часть средств, выплаченных в рамках "Зимней еПоддержки", граждане потратили на оплату коммунальных услуг.