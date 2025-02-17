Программа "Национальный кэшбек": сколько производителей присоединились к программе и какие регионы в лидерах

"Национальный кэшбек" распространяется на 365 тысяч наименований украинских потребительских товаров. По данным Минэкономики, более 5 миллионов граждан участвуют в программе.

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В Украине полгода функционирует программа "Национальный кэшбек". За это время к ней присоединилось более 1700 украинских производителей. Самыми активными являются бизнесы Киева, Днепропетровщины и Харьковщины. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Лидеры производителей в "Национальном кэшбэке"

В десятку регионов с наибольшим количеством зарегистрированных производителей вошли:

Киев — 375 производителей;

Днепропетровская область — 180;

Харьковская область — 156;

Киевская область — 137;

Львовская область — 137;

Одесская область — 88;

Полтавская область — 72;

Винницкая область — 58;

Черкасская область — 56;

Тернопольская область — 52.

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, программа "Национальный кэшбек" создает дополнительные возможности для украинских производителей, делает их продукцию более конкурентоспособной, а также повышает узнаваемость брендов. Более 5 миллионов украинцев уже участвуют в программе.

Производители, которые присоединились к программе "Национальный кэшбэк", предлагают широкий ассортимент продукции, в частности:

продукты питания и напитки;

одежда и обувь;

косметические изделия;

бытовую химию;

строительные материалы;

лекарства и медицинские изделия;

товары для дома, мебель, сантехнику, электроприборы;

детские товары, книги, изделия из керамики и тому подобное.

Всего в рамках программы "Национальный кэшбек" распространяется на 365 тысяч наименований украинских потребительских товаров.

К программе могут присоединиться все производители потребительских товаров, кроме тех, которые подлежат акцизному налогообложению. Главные требования — наличие производственных мощностей в Украине и уникальный штрихкод на продукции.

Программа сотрудничает только с продавцами, работающими на общей системе налогообложения. Это обеспечивает легальность операций и увеличивает налоговые поступления в государственный бюджет.

Дополнительные средства на программу "Национальный кэшбек"

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 14 февраля сообщил, что Кабмин направил еще 1,6 млрд грн на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги. Среди прочего сюда входит программа "Национальный кэшбек".

"Сюда входит программа "Национальный кэшбек" и компенсация на продукцию украинской промышленности, в частности за покупку оборудования и техники. Таким образом стимулируем отечественное машиностроение и создание добавленной стоимости в Украине", — отметил Шмыгаль.

Программа "Национальный кэшбэк": что известно

"Национальный кэшбек" — инициатива президента Украины Владимира Зеленского, направленная на поддержку граждан и отечественного бизнеса. При условии покупки товаров украинского производства, зарегистрированных в программе, потребители получают 10% компенсации стоимости покупки. Максимальная сумма кэшбека в месяц составляет 3 тысячи гривен.

Полученные средства можно использовать на оплату услуг, благотворительность, донаты ВСУ, военные облигации, украинские книги и лекарства, включенные в программу.

Напомним, ранее в "Дії" объяснили, почему могут не зачисляться средства по программе "Национальный кэшбек".

До 28 февраля 2025 года украинцы могут оформить зимнюю єПідтримку и получить единовременную выплату в размере 1000 гривен.