Програма "Національний кешбек": скільки виробників долучилися до програми і які регіони в лідерах

"Національний кешбек" поширюється на 365 тисяч найменувань українських споживчих товарів. За даними Мінекономіки, понад 5 мільйонів громадян беруть участь у програмі.

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В Україні пів року функціонує програма "Національний кешбек". За цей час до неї долучилося понад 1700 українських виробників. Найактивнішими є бізнеси Києва, Дніпропетровщини та Харківщини. Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Лідери виробників в "Національному кешбеку"

До десятки регіонів із найбільшою кількістю зареєстрованих виробників увійшли:

Київ — 375 виробників;

Дніпропетровська область — 180;

Харківська область — 156;

Київська область — 137;

Львівська область — 137;

Одеська область — 88;

Полтавська область — 72;

Вінницька область — 58;

Черкаська область — 56;

Тернопільська область — 52.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, програма "Національний кешбек" створює додаткові можливості для українських виробників, робить їхню продукцію більш конкурентоспроможною, а також підвищує впізнаваність брендів. Понад 5 мільйонів українців уже беруть участь у програмі.

Виробники, які приєдналися до програми "Національний кешбек", пропонують широкий асортимент продукції, зокрема:

продукти харчування та напої;

одяг і взуття;

косметичні вироби;

побутову хімію;

будівельні матеріали;

ліки та медичні вироби;

товари для дому, меблі, сантехніку, електроприлади;

дитячі товари, книжки, вироби з кераміки тощо.

Загалом у рамках програми "Національний кешбек" поширюється на 365 тисяч найменувань українських споживчих товарів.

До програми можуть долучитися всі виробники споживчих товарів, окрім тих, що підлягають акцизному оподаткуванню. Головні вимоги — наявність виробничих потужностей в Україні та унікальний штрихкод на продукції.

Програма співпрацює лише з продавцями, які працюють на загальній системі оподаткування. Це забезпечує легальність операцій і збільшує податкові надходження до державного бюджету.

Додаткові кошти на програму "Національний кешбек"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 лютого повідомив, що Кабмін скерував ще 1,6 млрд грн на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Серед іншого сюди входить програма "Національний кешбек".

"Сюди входить програма "Національний кешбек" та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання та техніки. Таким чином стимулюємо вітчизняне машинобудування та створення доданої вартості в Україні", — зазначив Шмигаль.

Програма "Національний кешбек": що відомо

"Національний кешбек" — ініціатива президента України Володимира Зеленського, спрямована на підтримку громадян і вітчизняного бізнесу. За умови купівлі товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, споживачі отримують 10% компенсації вартості покупки. Максимальна сума кешбеку на місяць становить 3 тисячі гривень.

Отримані кошти можна використати на оплату послуг, благодійність, донати ЗСУ, військові облігації, українські книжки та ліки, включені в програму.

Нагадаємо, раніше в "Дії" пояснили, чому можуть не зараховуватися кошти за програмою "Національний кешбек".

До 28 лютого 2025 року українці можуть оформити зимову єПідтримку і отримати одноразову виплату в розмірі 1000 гривень.