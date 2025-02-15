Чому кошти з національного кешбеку не зараховуються на картку: головні причини

Перед здійсненням покупки рекомендується заздалегідь перевірити інформацію про магазин і товар на офіційному сайті програми.

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В Україні працює програма "Національний кешбек", що надає можливість отримати повернення в розмірі 10% від вартості товарів вітчизняного виробництва. Однак буває, що нарахування кешбеку затримується або не відбувається зовсім. Це може бути пов'язано з низкою причин. Про це повідомляє портал "Дія".

Причинами відсутності нарахування можуть бути:

неналаштована каса — магазин, де здійснено покупку, міг не підключити касове обладнання до програми;

товар не зареєстрований у програмі — перевірити участь товару можна на сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у застосунку "Дія";

маркування не гарантує участі — наявність позначки "Зроблено в Україні" не означає, що товар бере участь у програмі;

незареєстрований продавець — продавець може не бути учасником програми. Це можна перевірити у списку зареєстрованих продавців на сайті;

технічний збій — іноді проблема виникає через збої в роботі платіжного термінала.

Щоб уникнути непорозумінь, перед покупкою варто перевірити дані про магазин і товар на офіційному ресурсі програми.

Нагадаємо, що державна програма "Національний кешбек" дозволяє робити донати на потреби ЗСУ.

Також Фокус писав, як закрити картку "Національного кешбеку". У різних банках процедура відрізняється.