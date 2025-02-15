Чому кошти з національного кешбеку не зараховуються на картку: головні причини
Перед здійсненням покупки рекомендується заздалегідь перевірити інформацію про магазин і товар на офіційному сайті програми.
В Україні працює програма "Національний кешбек", що надає можливість отримати повернення в розмірі 10% від вартості товарів вітчизняного виробництва. Однак буває, що нарахування кешбеку затримується або не відбувається зовсім. Це може бути пов'язано з низкою причин. Про це повідомляє портал "Дія".
Причинами відсутності нарахування можуть бути:
- неналаштована каса — магазин, де здійснено покупку, міг не підключити касове обладнання до програми;
- товар не зареєстрований у програмі — перевірити участь товару можна на сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у застосунку "Дія";
- маркування не гарантує участі — наявність позначки "Зроблено в Україні" не означає, що товар бере участь у програмі;
- незареєстрований продавець — продавець може не бути учасником програми. Це можна перевірити у списку зареєстрованих продавців на сайті;
- технічний збій — іноді проблема виникає через збої в роботі платіжного термінала.
Щоб уникнути непорозумінь, перед покупкою варто перевірити дані про магазин і товар на офіційному ресурсі програми.
Нагадаємо, що державна програма "Національний кешбек" дозволяє робити донати на потреби ЗСУ.
Також Фокус писав, як закрити картку "Національного кешбеку". У різних банках процедура відрізняється.