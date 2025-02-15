Почему средства с национального кешбэка не зачисляются на карту: главные причины

Перед совершением покупки рекомендуется заранее проверить информацию о магазине и товаре на официальном сайте программы.

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В Украине работает программа "Национальный кешбэк", предоставляющая возможность получить возврат в размере 10% от стоимости товаров отечественного производства. Однако бывает, что начисление кешбэка задерживается или не происходит вовсе. Это может быть связано с рядом причин. Об этом сообщает портал "Дія".

Причинами отсутствия начисления могут быть:

ненастроенная касса – магазин, где совершена покупка, мог не подключить кассовое оборудование к программе;

товар не зарегистрирован в программе – проверить участие товара можно на сайте программы или с помощью сканера штрих-кодов в приложении "Дія";

маркировка не гарантирует участия – наличие отметки "Сделано в Украине" не означает, что товар участвует в программе;

незарегистрированный продавец – продавец может не быть участником программы. Это можно проверить в списке зарегистрированных продавцов на сайте;

технический сбой – иногда проблема возникает из-за сбоев в работе платежного терминала.

Чтобы избежать недоразумений, перед покупкой стоит проверить данные о магазине и товаре на официальном ресурсе программы.

Напомним, что государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет делать донаты на нужды ВСУ.

Также Фокус писал, как закрыть карту "Национального кэшбэка". В разных банках процедура отличается.