Украинцы потратили 6,7 млрд гривен "Зимової єПідтримки" и "Нацкешбэка": куда ушли средства

Больше половины средств в рамках государственных программ пошли на оплату коммунальных услуг. Также популярными категориями расходов украинцев являются мобильная связь, заведения питания и лекарства.

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Украинцы активно используют средства государственных программ поддержки, в частности "Зимової єПідтримки". 56% выделенных средств граждане направили на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко, эта программа выполняет свою основную задачу: помогает людям в сложные зимние месяцы, а также способствует поддержке украинского бизнеса. По ее словам, значительная часть средств пошла на оплату мобильной связи, лекарств, транспорта, книг и других услуг.

"Эти деньги остаются в экономике, способствуют созданию рабочих мест и наполняют бюджет через налоги, которые идут на финансирование наших Сил обороны", — отметила Свириденко.

Самые популярные категории расходов украинцев

За период с 25 октября 2024 года по 1 февраля 2025 года украинцы потратили 6,7 млрд гривен из всего полученных 9,6 млрд грн. Самые большие категории расходов:

коммунальные услуги — 3,8 млрд грн (56%);

телекоммуникации, в частности мобильная связь — 1,4 млрд грн;

заведения питания — 386 млн грн;

лекарства — 189 млн грн;

компьютерные сети и информационные услуги — 187 млн грн;

благотворительность — 177 млн грн;

книги и печатная продукция — 147 млн грн;

пассажирские перевозки — 90 млн грн;

кинотеатры — 47 млн грн;

почтовые услуги — 42 млн грн.

По состоянию на 17 февраля общее количество заявок на выплату 1000 гривен через "Дію" и банки-партнеры достигло 12 миллионов, из которых почти 3 миллиона были поданы на выплаты для детей.

Подать заявку можно до конца февраля через приложение "Дія", банки-партнеры или в отделениях "Укрпочты". Полученные средства разрешено тратить до конца 2025 года.

Напомним, к программе "Национальный кешбэк" присоединилось более 1700 украинских производителей. Самыми активными являются бизнесы Киева, Днепропетровской и Харьковской областей.