Українці витратили 6,7 млрд гривень "Зимової єПідтримки" і "Нацкешбеку": куди пішли кошти

Більше як половина коштів в рамках державних програм пішли на оплату комунальних послуг. Також популярними категоріями витрат українців є мобільний зв'язок, заклади харчування та ліки.

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Українці активно використовують кошти державних програм підтримки, зокрема "Зимової єПідтримки". 56% виділених коштів громадяни спрямували на оплату комунальних послуг. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, ця програма виконує своє основне завдання: допомагає людям у складні зимові місяці, а також сприяє підтримці українського бізнесу. За її словами, значна частина коштів пішла на оплату мобільного зв’язку, ліків, транспорту, книжок та інших послуг.

"Ці гроші залишаються в економіці, сприяють створенню робочих місць та наповнюють бюджет через податки, які йдуть на фінансування наших Сил оборони", — зазначила Свириденко.

Найпопулярніші категорії витрат українців

За період із 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року українці витратили 6,7 млрд гривень із загалом отриманих 9,6 млрд грн. Найбільші категорії витрат:

комунальні послуги — 3,8 млрд грн (56%);

телекомунікації, зокрема мобільний зв'язок — 1,4 млрд грн;

заклади харчування — 386 млн грн;

ліки — 189 млн грн;

комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 млн грн;

благодійність — 177 млн грн;

книжки та друкована продукція — 147 млн грн;

пасажирські перевезення — 90 млн грн;

кінотеатри — 47 млн грн;

поштові послуги — 42 млн грн.

Станом на 17 лютого загальна кількість заявок на виплату 1000 гривень через "Дію" та банки-партнери сягнула 12 мільйонів, з яких майже 3 мільйони були подані на виплати для дітей.

Подати заявку можна до кінця лютого через застосунок "Дія", банки-партнери або у відділеннях "Укрпошти". Отримані кошти дозволено витрачати до кінця 2025 року.

Нагадаємо, до програми "Національний кешбек" долучилося понад 1700 українських виробників. Найактивнішими є бізнеси Києва, Дніпропетровської та Харківської областей.