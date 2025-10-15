Українці ще не отримали Нацкешбек за серпень: чому виплати не надходять на картки

Українці поки не отримали виплату Національного кешбеку за серпень, що викликало питання серед учасників програми. Багато хто цікавиться, чому виплати затримуються.

Процес нарахування коштів за останній літній місяць перебуває на стадії активного опрацювання. Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Причина затримки пояснюється рекордним обсягом виплат, який потребує більше часу, ніж зазвичай. У відомстві запевнили, що всі учасники програми отримають свої кошти в повному обсязі після завершення технічних процедур.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з партнерами робить усе можливе, щоб виплати відбулися якнайшвидше. У відомстві також висловили подяку громадянам за підтримку українських виробників.

Нагадаємо, що рекордні показники Національного кешбеку були зафіксовані вже в липні. Тоді українці витратили на українські товари понад 5 мільярдів гривень — це найвищий показник за місяць з моменту запуску програми. На ці покупки держава виплатила 507 мільйонів гривень кешбеку для 3,6 мільйона учасників, які активували свої картки в застосунку "Дія".

З початку 2025 року обсяг продажів у межах програми досяг 32,4 мільярда гривень, а з моменту старту проєкту — майже 40 мільярдів гривень. Учасники програми вже отримали близько 4 мільярдів гривень кешбеку.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки інформували, що лідером за зареєстрованими в програмі "Національний кешбек" виробниками є Київ. Українські компанії, які беруть участь у проєкті, пропонують українцям різноманітні товари — від продуктів і косметики до сантехніки та будматеріалів.

Також у міністерстві повідомляли, що українці активно використовують гроші, отримані за державними програмами підтримки. Більшу частину коштів, виплачених у межах "Зимової єПідтримки", громадяни витратили на оплату комунальних послуг.