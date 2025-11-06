Малый бизнес против "Национального кэшбэка": что не так с программой и каких требуют изменений

Украинский бизнес просит отменить "Национальный кэшбек" или пересмотреть его условия. Предприниматели отмечают, что программа их дискриминирует.

30 октября состоялась встреча команды Международного валютного фонда в Украине и руководителей ведущих бизнес-ассоциаций, членов Украинского совета бизнеса. В УРБ сообщили, что обсуждение коснулось программы "Национальный кэшбек". Предприниматели обратили внимание на то, что она "фактически дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию".

"Исправить ситуацию может ее расширение на субъектов ССО и пересмотр критериев, или ее отмена", — отметили в УРБ.

Малый бизнес против "Национального кэшбэка"

Украинские предприниматели не впервые призвали пересмотреть условия программы "Национальный кэшбек". Еще в январе более двух десятков бизнес-ассоциаций из разных регионов Украины сделали совместное заявление об искажении конкуренции. Предприниматели отмечали, что крупные и средние торговые сети получили преимущество. Они предлагали вернуть в программу предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, увеличить максимальную сумму кэшбека до 6 тысяч гривен и распространить инструкции для граждан.

Відео дня

В июне владелец компании SMK Group Денис Парамонов также призывал расширить программу "Национальный кэшбек" на ФЛП. Он подчеркивал, что в условиях затяжной войны важно поддержать малый и средний бизнес, и это позволило бы выровнять конкуренцию.

Напомним, "Национальный кэшбек" работает в Украине с сентября прошлого года, и в мае 2025 гражданам выплатили рекордную сумму — 490 миллионов гривен. Покупая отечественные товары, украинцы получают 10% кэшбэка, который можно потратить на коммунальные услуги, книги, лекарства, благотворительность или донат на ВСУ.

В Министерстве экономики Украины сообщали, что в тройку лидеров по наибольшему количеству зарегистрированных производителей вошли Киев, Днепропетровская и Харьковская области. В целом программа распространяется на 365 тысяч наименований украинских потребительских товаров.