Малий бізнес проти "Національного кешбеку": що не так з програмою і яких вимагають змін

Український бізнес просить скасувати "Національний кешбек" або переглянути його умови. Підприємці наголошують, що програма їх дискримінує.

30 жовтня відбулась зустріч команди Міжнародного валютного фонду в Україні та керівників провідних бізнес-асоціацій, членів Української ради бізнесу. В УРБ повідомили, що обговерення торкнулось програми "Національний кешбек". Підприємці звернули увагу на те, що вона "фактично дискримінує малий бізнес та викривлює конкуренцію".

"Виправити ситуацію може її розширення на суб’єктів ССО та перегляд критеріїв, або її скасування", — зазначили в УРБ.

Малий бізнес проти "Національного кешбеку"

Українські підприємці не вперше закликали переглянути умови програми "Національний кешбек". Ще у січні понад два десятки бізнес-асоціацій з різних регіонів України зробили спільну заяву щодо спотворення конкуренції. Підприємці наголошували, що великі та середні торгівельні мережі отримали перевагу. Вони пропонували повернути в програму підприємців на спрощеній системі оподаткування, збільшити максимальну суму кешбеку до 6 тисяч гривень і поширити інструкції для громадян.

У червні власник компанії SMK Group Денис Парамонов також закликав розширити програму "Національний кешбек" на ФОП. Він підкреслював, що в умовах затяжної війни важливо підтримати малий і середній бізнес, і це дало б змогу вирівняти конкуренцію.

Нагадаємо, "Національний кешбек" працює в Україні з вересня минулого року, і у травні 2025 громадянам виплатили рекордну суму — 490 мільйонів гривень. Купуючи вітчизняні товари, українці отримують 10% кешбеку, який можна витратити на комунальні послуги, книжки, ліки, благодійність або донат на ЗСУ.

У Міністерстві економіки України повідомляли, що у трійку лідерів за найбільшою кількістю зареєстрованих виробників увійшли Київ, Дніпропетровська і Харківська області. Загалом програма поширюється на 365 тисяч найменувань українських споживчих товарів.