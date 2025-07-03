Травень — рекордний місяць: скільки грошей вже отримали українці за "Національним кешбеком"

З вересня минулого року в Україні працює програма «Національний кешбек», за якою покупцям повертають відсотки з їхніх витрат на вітчизняну продукцію. У травні українцям виплатили рекордну суму — 490 мільйонів гривень.

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Гроші з рекордного кешбеку від держави — вже на картках громадян, як повідомили у соцмережах сервісу "Дія" 3 липня. 490 мільйонів гривень — це найбільша сума за місяць з моменту запуску програми.

Загалом за "Національним кешбеком" українцям вже повернули майже 3 мільярди гривень. У травні виплати отримали понад 3,5 мільйона споживачів.

"Купуєте українське — підтримуєте економіку. А бонусом отримуєте 10% кешбеку, який можна витратити на комуналку, книжки, ліки, благодійність чи донат на ЗСУ до кінця 2025 року", — наголосили у "Дії".

У Мінекономіки уточнили, що у квітні громадяни отримали на 10% менше кешбеку — 445 мільйонів гривень. Кешбек зараховується за купівлю товарів українських компаній, зареєстрованих у програмі. Перевірити, чи бере конкретний продукт участь у "Національному кешбеку", можна, відсканувавши штрихкод на ньому через застосунок "Дія".

Якщо ви досі не приєднались до програми й хочете це зробити, потрібно:

подати заявку через сайт або застосунок банку;

обрати картки, з яких ви оплачуєте покупки, й надати банку доступ до даних про транзакції за ними;

відкрити фізичну або віртуальну картку "Національний кешбек";

у сервісах "Дії" обрати відкриту картку для виплат кешбеку.

"Кошти "Національного кешбеку" не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг", — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше у Мінекономіки інформували, що лідером за зареєстрованими у програмі "Національний кешбек" виробниками є Київ. Українські компанії, які беруть участь в проєкті, пропонують українцям різноманітні товари — від продуктів і косметики до сантехніки й будматеріалів.

Також у міністерстві повідомляли, що українці активно використовують гроші, отримані за державними програмами підтримки. Більшу частину коштів, виплачених в межах "Зимової єПідтримки", громадяни витратили на оплату комунальних послуг.