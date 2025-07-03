Май — рекордный месяц: сколько денег уже получили украинцы по "Национальному кэшбэку"

С сентября прошлого года в Украине работает программа "Национальный кэшбек", по которой покупателям возвращают проценты с их расходов на отечественную продукцию. В мае украинцам выплатили рекордную сумму — 490 миллионов гривен.

Related video

Деньги с рекордного кэшбека от государства — уже на карточках граждан, как сообщили в соцсетях сервиса "Дія" 3 июля. 490 миллионов гривен — это самая большая сумма за месяц с момента запуска программы.

Всего по "Национальному кэшбеку" украинцам уже вернули почти 3 миллиарда гривен. В мае выплаты получили более 3,5 миллиона потребителей.

"Покупаете украинское — поддерживаете экономику. А бонусом получаете 10% кэшбэка, который можно потратить на коммуналку, книги, лекарства, благотворительность или донат на ВСУ до конца 2025 года", — отметили в "Дії".

В Минэкономики уточнили, что в апреле граждане получили на 10% меньше кэшбэка — 445 миллионов гривен. Кэшбек зачисляется за покупку товаров украинских компаний, зарегистрированных в программе. Проверить, участвует ли конкретный продукт в "Национальном кэшбеке", можно, отсканировав штрихкод на нем через приложение "Дія".

Если вы до сих пор не присоединились к программе и хотите это сделать, нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка;

выбрать карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку доступ к данным о транзакциях по ним;

открыть физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбек";

в сервисах "Дії" выбрать открытую карту для выплат кэшбэка.

"Средства "Национального кэшбека" не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот", — отметили в министерстве.

Напомним, ранее в Минэкономики информировали, что лидером по зарегистрированным в программе "Национальный кэшбек" производителями является Киев. Украинские компании, которые участвуют в проекте, предлагают украинцам разнообразные товары — от продуктов и косметики до сантехники и стройматериалов.

Также в министерстве сообщали, что украинцы активно используют деньги, полученные по государственным программам поддержки. Большую часть средств, выплаченных в рамках "Зимней еПоддержки", граждане потратили на оплату коммунальных услуг.