Уряд призупинив "Національний кешбек": ЗМІ пояснили, коли українці отримають виплати

В Україні протягом двох місяців не здійснюються виплати за програмою "Національний кешбек". Джерела журналістів в Мінфіні стверджують, що затримки спричинені браком фінансування, однак запевнили, що кошти невдовзі перерахують.

Як повідомляє "Економічна правда", програма державних виплат "Національний кешбек" не функціонує вже два місяці через відсутність фінансування у бюджеті. Останній платіж українці отримали на початку вересня, і він стосувався покупок, здійснених ще в липні.

За інформацією джерел видання в уряді, коштів на продовження програми у бюджеті немає. Раніше фінансування планували здійснювати за рахунок резервного фонду, проте, за словами співрозмовників, кошти там вичерпалися. Через це серпневі виплати досі залишаються "в обробці".

У Міністерстві фінансів підтвердили, що рішення про виділення нових коштів із резервного фонду вже ухвалене. Виплати обіцяють відновити найближчим часом, однак конкретні терміни не називають.

Попри затримки, уряд анонсував кілька нових соціальних програм. Зокрема, планується надання одноразової допомоги у розмірі 1000 грн усім громадянам, виплата 6500 грн соціально вразливим групам, а також запуск програми безкоштовних поїздок залізницею в межах 3000 км.

За попередніми оцінками, реалізація цих ініціатив потребуватиме 14 млрд грн. Водночас експерти сумніваються в точності цих розрахунків, адже попередні аналогічні виплати коштували бюджету значно дорожче. Минулої зими держава витратила 14,4 млрд грн лише на одноразову виплату по 1000 грн, яку отримали понад 14 млн громадян.

Крім того, заяви про безкоштовність програми "УЗ-3000" також викликають запитання, оскільки держава вже компенсує "Укрзалізниці" збитки з бюджету.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" запрацювала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, а її офіційний запуск відбувся 11 жовтня того ж року. Востаннє уряд звітував про виплати у вересні, коли українцям перерахували рекордні 5,07 млрд грн. Отримані кошти можна витратити до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, ліків, книжок або переказати на благодійність і ЗСУ.

Як повідомляв Фокус, український бізнес просить скасувати "Національний кешбек" або переглянути його умови. Підприємці наголошують, що програма їх дискримінує.

Минулого місяця Фокус також повідомляв, що українці ще не отримали Нацкешбек за серпень.