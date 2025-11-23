Из программы "Национальный кэшбэк" убрали некоторые товары и услуги: что больше нельзя купить

С 22 ноября в Украине изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по государственной программе "Национальный кэшбек".

Изменения в программе "Национальный кэшбек" обусловлены необходимостью синхронизировать ее работу с программой "Зимняя поддержка". Обновленные условия расходования средств будут действовать до 30 июня 2026 года, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Из перечня товаров, на которые можно использовать средства с карты "Национального кэшбэка" исчезли мобильная связь, кино и заведения питания. Теперь этот список выглядит следующим образом:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность — в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

"Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карточку Национального кэшбека. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать", — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в программе "Национальный кэшбек" уже участвуют более 7,5 млн украинцев. К инициативе присоединились более 1870 украинских производителей в различных отраслях. Сейчас кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах.

