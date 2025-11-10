Миллиарды на ветер: почему "Национальный кэшбэк" не стимулирует покупку украинского и что предлагают экономисты

Больше года в Украине работает государственная программа "Национальный кэшбек", цель которой поощрить покупать украинское сформировать экономическую привычку покупать украинское. Каждому, кто выбирал товары с пометкой "Сделано в Украине", государство возвращало 10% стоимости покупки обратно. Деньги поступали на специальную карту, а потратить их можно было на лекарства, коммуналку, приобрести билеты в кино или на поезд, поддержать ВСУ или купить военные облигации. Однако уже в течение двух месяцев выплаты по программе "Национальный кэшбек" приостановлены. Последние средства украинцы получили еще в начале сентября за покупки, сделанные в июле.

В Министерстве экономики заверили: задержка — техническая и кэшбек вернется уже через несколько дней. Как только завершатся финальные процедуры согласования, все пользователи получат свои средства в полном объеме. Фактическое количество участников программы значительно превысило изначально прогнозируемое. Именно поэтому августовская выплата станет самой масштабной за все время действия программы — 509 млн грн, и процесс обработки длится немного дольше, чем обычно. После этого государство перейдет к начислениям за сентябрь.

Миллиарды на ветер и дискриминация малого бизнеса

Однако бизнес воспринял "Национальный кэшбек" вовсе не как поддержку, а как очередную несправедливость, и обратился к МВФ с просьбой пересмотреть или полностью отменить эту программу. Об этом сообщил Украинский Совет Бизнеса после встречи с представителями Международного валютного фонда. Предприниматели убеждены: вместо того, чтобы стимулировать развитие локального производства, государство создало неравные условия игры. В выигрыше — крупные торговые сети, а малый бизнес остался в стороне.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, отмечает, что механизм реализации построен так, что участие в программе могут принимать только крупные компании на общей системе налогообложения. Зато предприниматели на упрощенной системе — те, кто формирует основу малого бизнеса в Украине — просто исключены из процесса.

"Эта программа, если говорить откровенно, оказалась не только несправедливой, но и вредной, — объясняет специалист, — Она искажает конкуренцию и фактически поддерживает только крупный бизнес. Маленькие магазины, ярмарки, рынки — все, кто работает на упрощенной системе, не могут к ней присоединиться. Получается, что государство создало бонусы для торговых гигантов, а мелких предпринимателей — просто дискриминировало".

По его оценкам, программа обходится государственному бюджету в более чем 4 миллиарда гривен в год, но ее влияние на экономику — почти незаметно.

"Само Минэкономики признавало, что эффект программы для ВВП — всего 0,0001%, — отмечает Олег Гетман, — То есть никакого реального стимула для роста производства нет. Кто раньше покупал украинское, тот и дальше это делает — просто еще и получает 10% сверху. Это не развитие, а просто дополнительная дотация отдельным категориям потребителей. Поскольку программа не достигла своей цели, ее надо пересмотреть, или вообще отменить уже с 2026 года".

"Национальный кэшбек" нуждается в полном перезапуске

Программу нужно не просто дофинансировать, а глубоко переформатировать. Такого мнения придерживается руководитель инвестиционной компании William Invest Expert Виктор Медвидь. Он признает, что замысел инициативы — поддержать украинского производителя и стимулировать покупку отечественных товаров вместо импортных, был правильным. Однако, на практике все получилось совсем не так, как планировалось.

"Финансирование нестабильное, объемы малы, а результат — минимальный. Эффективность программы по масштабу стимулирования — соответствует уровню одной большой области", — говорит эксперт.

Он отмечает, что главная проблема — распыленность бюджета программы и полное отсутствие концентрации цели, поскольку нет даже ежемесячной аналитики, которая бы показала, работает ли инициатива вообще.

"Должен быть простой анализ, сколько денег государство направило на программу и какой результат получило. Если, например, потратили миллиард гривен, а импорт сократился на миллиард долларов — это успех. Но никаких подтверждений этому нет, поэтому экономическая целесообразность этой инициативы вызывает сомнения", — отмечает Виктор Медвидь.

Что нужно изменить для поддержки бизнеса и развития производства

Именно с аудита эффективности программы эксперт предлагает начать реформирование. Сначала нужно определить, в каких категориях товаров она действительно работает эффективно, а где — государственные средства тратятся впустую.

"Не нужно делать кэшбек на все подряд, — говорит он, — Стоит сузить перечень товаров и оставить только те, где программа действительно может повлиять на спрос. Есть категории с высокой эластичностью спроса — когда снижение цены на украинскую продукцию стимулирует людей покупать ее вместо импорта. Это может сработать для базовых продуктов питания. Но на дорогие колбасы или деликатесы это не повлияет — они как продавались, так и будут продаваться независимо от кэшбека. В таких случаях мы просто напрасно тратим бюджетные средства", — объясняет эксперт.

По мнению специалиста, сегодня государство должно сосредоточиться на малом и среднем бизнесе, который фактически лишен доступа к инструментам поддержки.

"Крупный бизнес имеет финансирование, международную поддержку и возможность получить кредиты, а малые предприятия — нет. Поэтому государство должно создать отдельные механизмы поддержки производителей, прежде всего для тех, кто занимается глубокой переработкой продуктов. Для таких компаний следует снизить ставку НДС и изменить сам принцип его начисления", — говорит экономист.

Он объясняет, что нынешняя система НДС лишь усложняет жизнь предпринимателям. Налоговые обязательства возникают в момент, когда товар отгружен, а не когда бизнес получил деньги от покупателя. В результате оборотные средства буквально "вымываются", ведь налог приходится платить еще до фактической прибыли.

"НДС должен уплачиваться с реально полученной прибыли, а не заранее. Только тогда предприниматели почувствуют настоящую поддержку, а не очередную бюрократическую ловушку", — отмечает Медведь.

Такой подход, по его мнению, мог бы компенсировать большинство проблем, с которыми сталкивается бизнес сегодня.

Экономист убежден: программа "Народный кэшбек" имеет шанс на вторую жизнь — но только после полного перезапуска, с прозрачной аналитикой, честными правилами и реальным участием малого бизнеса.