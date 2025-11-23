З програми "Національний кешбек" прибрали деякі товари та послуги: що більше не можна купити

З 22 листопада в Україні змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за державною програмою «Національний кешбек».

Зміни в програмі "Національний кешбек" зумовлені потребою синхронізувати її роботу з програмою "Зимова підтримка". Оновлені умови витрачання коштів діятимуть до 30 червня 2026 року, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

З переліку товарів, на які можна використати кошти з картки "Національного кешбеку" зникли мобільний зв’язок, кіно та заклади харчування. Тепер цей список виглядає наступним чином:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

"Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати", — заявили у міністерстві.

У відомстві наголосили, що у програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 млн українців. До ініціативи долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.

Нагадаємо, в Україні протягом двох місяців не здійснювалися виплати за програмою "Національний кешбек".

Фокус також повідомляв, що український бізнес просить скасувати "Національний кешбек" або переглянути його умови.