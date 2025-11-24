Уряд закриває програму "Національний кешбек": коли українцям перестануть надходити виплати

Уряд планує поступово згортати програму "Національний кешбек" через обмежені можливості державного бюджету. Якщо фінансування не буде забезпечене, виплати громадянам можуть припинитися вже з 1 січня 2026 року.

Як йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510, нарахування коштів у межах програми "Національний кешбек" офіційно планують завершити з травня 2026 року. Водночас у документі зазначено: у разі дефіциту бюджетних ресурсів програму можуть згорнути раніше — вже з початку наступного року.

Згідно з текстом постанови, йдеться і про виплати за останній місяць дії програми. Так, перерахування кешбеку, нарахованого за грудень 2025 року, має відбутися у лютому 2026 року, але лише за умови наявності відповідного фінансування в державному бюджеті.

У разі, якщо коштів у бюджеті не вистачить, уряд передбачає інший сценарій: нарахування кешбеку припиняється з 1 січня 2026 року, а виплати за грудень 2025 року не здійснюються взагалі. Тобто громадяни, які розраховуватимуть на відшкодування за останній місяць року, можуть його не отримати.

Окремо у постанові зазначено, що навіть за умови наявності коштів, програма не працюватиме безстроково. Планується, що з 1 травня 2026 року нарахування кешбеку буде повністю зупинене, незалежно від бюджетної ситуації.

В цілому, подальша доля "Національного кешбеку" напряму залежить від фінансових можливостей держави: або програма завершиться у травні 2026 року, або її згорнуть достроково — вже з січня.

Варто нагадати, що з 22 листопада в Україні оновлено перелік витрат за програмою "Національний кешбек" у зв’язку з "Зимовою підтримкою" — зміни діятимуть до 30 червня 2026 року. З переліку виключили мобільний зв’язок, кінотеатри та заклади харчування. Тепер кошти можна витрачати на комунальні та поштові послуги, продукти харчування, ліки, книги та благодійність, зокрема донати для ЗСУ.

6 листопада Фокус писав, що в Україні призупинили виплати за програмою "Національний кешбек" на два місяці. За даними джерел у Міністерстві фінансів, затримки пов’язані з нестачею фінансування, проте у відомстві запевнили, що кошти незабаром будуть перераховані.