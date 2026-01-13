В правительстве анонсировали изменения в программе "Національний кешбек": чего ожидать украинцам

Кабмин планирует повысить процент выплат по программе "Національний кешбек" на отдельные группы товаров, которые испытывают высокое давление импорта. По словам министра экономики Алексея Соболева, речь идет в частности о молочной продукции.

О планах правительства относительно программы "Національний кешбек" министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев рассказал в интервью LIGA.net, опубликованном 13 января. По его словам, программу хотят модифицировать, чтобы дать больше преимуществ украинским товарам перед импортными.

"Например, к нам обратились производители молочной продукции с предложением повысить процент кэшбэка за покупку твердых сыров, поскольку в этой категории испытывают наибольшее давление импорта. И одновременно снизить или вообще отказаться от кэшбэка на некоторые другие наименования своих товаров, где импорт не представляет угрозы. Это стало бы дополнительным аргументом в конкурентной борьбе за нашего потребителя", — пояснил чиновник.

В Минэкономики посчитали, что за время действия программы "Національний кешбек" доля украинских товаров в среднестатистическом чеке увеличилась с 65% до 75%, а также согласно подсчетам MasterCard в Украине стало на 14% больше безналичных расчетов в ритейле.

По данным правительства, в программе участвуют 8,2 млн граждан, 400 000 товаров производства Украины и почти 2 000 производителей.

"Національний кешбек" в 2026 году: что известно

Алексей Соболев отметил, что в 2025 году на "Національный кешбек" было направлено 5,7 млрд грн, а в этом году суммы ожидаются меньше.

"Планируем модифицировать программу таким образом, чтобы создать больше спроса на украинские товары со стороны частных потребителей за счет уменьшения импорта", — сказал глава Минэкономики.

Напомним, 24 ноября 2025 года СМИ со ссылкой на постановление Кабинета министров №1510 писали, что начисление средств по программе "Національний кешбек" официально планируется завершить с мая 2026 года, однако в случае дефицита финансирования выплаты могут прекратиться раньше.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в тот же день опровергли закрытие программы "Національний кешбек" и заверили, что соответствующие документы не готовились и не рассматривались.