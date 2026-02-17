НБУ нещодавно погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 7,5%. Регулятор прогнозує зниження інфляції у найближчі місяці. Передусім це пов’язано з ефектом високих урожаїв 2025 року.

Однак керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі Фокусу застеріг: точний рівень зростання цін передбачити важко, адже основним драйвером інфляції залишається вартість продуктового кошика.

"По-перше, зміни не надто значні — близько півтора відсотка, для нас це практично непомітно. По-друге, ніхто не може точно сказати, яка буде інфляція, адже все залежить від вартості продуктового кошика, а вона, своєю чергою, визначається врожаєм. Скільки буде продукції цього літа — дізнаємося лише тоді", — зазначив Олег Пендзин.

За його словами, більш-менш можна спрогнозувати, як ціни будуть рухатися у першому півріччі, а далі ніхто нічого не знає. Все буде залежати від врожаю: якщо він буде хороший — ціни залишаться стабільними, якщо поганий — вони зростуть ще сильніше.

Економіст зазначив, що в умовах обмеженого виробництва люди будуть перерозподіляти свої витрати: менше купуватимуть промислові товари, економити на великих покупках, але продовжуватимуть купувати продукти харчування.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні зросли ціни на популярні продукти, зокрема на огірки та моркву. За словами експерта, зміни цін спричинені не стільки морозами, як відключеннями електроенергії.

Нагадаємо, українці мають змогу купувати вітчизняні товари та повертати частку витрачених коштів за програмою "Національний кешбек". З 1 березня залежно від категорії товару нараховуватиметься вже 5% чи 15%.