Кто из работающих пенсионеров имеет право на автоматический перерасчет пенсии, а также, как подать заявление на пересмотр выплат — читайте в материале.

В Украине все больше пенсионеров после выхода на заслуженный отдых продолжают работать. Такие граждане могут не только получать зарплату, но и рассчитывать на перерасчет пенсии через 2 года. Фокус объясняет, как и когда происходит этот процесс.

Когда происходит автоматический перерасчет пенсий

Согласно статье №42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры, которые официально работают и платят ЕСВ, имеют право на обновление своих выплат.

Ежегодно с 1 апреля происходит автоматический перерасчет пенсии работающим пенсионерам Фото: Freepik

В большинстве случаев перерасчет пенсии работающим пенсионерам происходит автоматически. Но право на это имеют только те, кто на 1 марта соответствующего года уже выполнил необходимые условия, а именно:

после назначения или предыдущего перерасчета пенсии человек проработал не менее 24 месяцев;

или работал меньше, но прошло два календарных года.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам через 2 года осуществляется для тех людей, которые после назначения выплат официально работали и за которых уплачивался единый социальный взнос (или они платили его самостоятельно)

В ПФУ обратили внимание, что при перерасчете могут учесть не только предыдущий заработок, из которого уже исчисляли пенсию, но и доход, полученный после ее назначения, но, если это целесообразно.

Обычно автоматический перерасчет пенсии работающим пенсионерам выплат проводят ежегодно с 1 апреля.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам — когда нужно самостоятельно подавать заявление в ПФУ

Несмотря на автоматические процедуры, перерасчет пенсии работающим пенсионерам можно оформить и по собственной инициативе в течение года. В таком случае нужно учитывать сроки:

если обратиться в Пенсионный фонд до 15 числа месяца, новую сумму начислят с начала этого же месяца;

если позже — со следующего.

Подать документы можно дистанционно через порталы Дія или ПФУ, а также лично обратившись в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявление на перерасчет пенсии

Подать заявление на перерасчет пенсии работающим пенсионерам через портал Дія можно по такому алгоритму действий:

Войдите в свой кабинет гражданина на diia.gov.ua или зарегистрируйтесь, использовав Дія.Підпис или Квалифицированную электронную подпись (КЭП). Выберите услугу "Перерасчет пенсии", заполните данные и добавьте скан-копии документов: паспорт или вид на жительство, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН). В зависимости от вида пенсии могут понадобиться дополнительные документы. Подпишите заявление с помощью Дія.Подписью или КЭП.

Решение о перерасчете поступит на электронную почту. Скачать и распечатать его можно в своем кабинете на портале. После этого необходимо посетить сервисный центр Пенсионного фонда Украины, чтобы показать оригиналы документов и получить пенсионное удостоверение.

Подать заявление на перерасчет пенсии можно лично, обратившись в Пенсионный фонд с документами

Если вам удобнее лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, вам нужно подготовить такой пакет документов:

заявление на перерасчет пенсии;

паспорт или временное удостоверение гражданина, для иностранцев также понадобится документ, подтверждающий легальное пребывание в стране;

РНУКПП или документ, подтверждающий отказ от его принятия;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж до 1 января 2004 года.

Если трудовой книжки нет или записи некорректны, можно предоставить другие подтверждения стажа, например, трудовой договор. Территориальный орган ПФУ должен рассмотреть заявление в течение 10 дней.

Ранее Фокус сообщал, что с 1 марта в Украине состоится индексация пенсий. Большинство пенсионеров сможет рассчитывать на рост выплат примерно на 12,1%. В то же время отдельные категории граждан этого повышения не получат.