Минимальная пенсия вырастет почти до 8000 гривен для некоторых украинцев: кто получит повышенные выплаты

В Украине растет размер пенсии для отдельных категорий граждан. В госбюджете на 2026 год предусмотрена минимальная пенсия для работников горной отрасли будет составлять 7 785 грн.

В то же время минимальная пенсия в Украине составляет 2 595 грн. Об этом сообщают "Новости. LIVE" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто будет получать повышенную минимальную пенсию

Минимальная пенсия вырастет почти до 8 тысяч только для отдельной категории специалистов, которые занимались подземными работами.

Получить повышенную минимальную пенсию могут люди при ряде условий:

Если были в составе государственной военизированной аварийно-спасательной службы угольной отрасли, в соответствии со Списком № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах/работах с особо вредными и сложными условиями;

Если осуществляли добычу угля, железной руды, руды цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых руд, работая полный рабочий день на подземных работах в соответствии со Списком №1;

Были заняты на работах в шахтостроительных предприятиях на подземных видах работ полный рабочий день по Списку № 1;

Если являются родными вышеуказанных категорий граждан.

При этом мужчины должны в целом иметь не менее 25 лет общего трудового стажа, 10 из которых — работы под землей, а женщины — 20 лет общего стажа и 7,5 лет работ под землей.

Также для таких людей выход на пенсию предусмотрен по достижении 50 лет.

Согласно механизму начисления, горняки будут получать 80% от их заработка, однако также установлена минимальная пенсия — не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. С января 2026 года этот минимум поднялся на 234 грн, из-за чего выросла минимальная пенсия.

