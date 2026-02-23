Мінімальна пенсія зросте майже до 8000 гривень для деяких українців: хто отримає підвищені виплати

В Україні зростає розмір пенсії для окремих категорій громадян. У держбюджеті на 2026 рік передбачена мінімальна пенсія для працівників гірничої галузі складатиме 7 785 грн.

Водночас мінімальна пенсія в Україні становить 2 595 грн. Про це повідомляють "Новини. LIVE" з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто буде отримувати підвищену мінімальну пенсію

Мінімальна пенсія зросте майже до 8 тисяч лише для окремої категорії фахівців, які займалися підземними роботами.

Отримати підвищену мінімальну пенсію можуть люди за низки умов:

Якщо були у складі державної воєнізованої аварійно-рятувальної служби вугільної галузі, відповідно до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах/роботах з особливо шкідливими та складними умовами;

Якщо здійснювали видобуток вугілля, залізної руди, руди кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих руд, працюючи повний робочий день на підземних роботах відповідно до Списку №1;

Були зайняті на роботах у шахтобудівних підприємствах на підземних видах робіт повний робочий день за Списком № 1;

Якщо є рідними вищевказаних категорій громадян.

При цьому чоловіки мають загалом мати щонайменше 25 років загального трудового стажу, 10 з яких — роботи під землею, а жінки — 20 років загального стажу та 7,5 років робіт під землею.

Також для таких людей вихід на пенсію передбачений після досягнення 50 років.

Відповідно до механізму нарахування, гірники отримуватимуть 80% від їхнього заробітку, однак також встановлена мінімальна пенсія — не менше трьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. З січня 2026 року цей мінімум піднявся на 234 грн, через що зросла мінімальна пенсія.

