У ПФУ попередили про скасування частини надбавок до пенсії. Без цих документів можна втратити виплати. Фокус зібрав все, що потрібно знати.

Українські пенсіонери ризикують не отримати усі додаткові виплати до пенсії, якщо не повідомлятимуть Пенсійний фонд про зміни у своєму статусі або не підтверджуватимуть право на отримання надбавок. Про це нагадали на порталі ПФУ.

Як йдеться у повідосленні, більшість доплат призначаються за певних умов. Якщо ці умови перестають виконуватися, нарахування можуть припинити.

Офіційні доплати пенсіонерам: які надбавки можуть скасувати

Серед найпоширеніших доплат, які можуть бути переглянуті або скасовані, є наступні:

надбавка за догляд. Така виплата припиняються, якщо пенсіонер переїхав, почав отримувати інший вид соціальної допомоги або більше не потребує стороннього догляду, що підтверджується відповідними документами; доплата за утримання дітей. Її пенсіонери також можуть втратити Це відбувається після досягнення дитиною повноліття або завершення навчання, якщо саме навчання було підставою для нарахування виплат; надбавки, пов'язані з інвалідністю. Під перегляд можуть потрапити і такі додаткові кошти. Їх можуть скасувати у разі непроходження повторного медичного огляду або зміни групи інвалідності; надбавка за понаднормовий страховий стаж. Її можуть перерахувати після уточнення даних про трудову діяльність або виявлення неточностей у документах; виплати, які залежать від місця проживання. Якщо пенсіонер переїжджає або населений пункт втрачає спеціальний статус, право на відповідні доплати може бути втрачено.

Пенсійні надбавки - перелік і правила отримання Фото: З відкритих джерел

Як не втратити надбавки до пенсії

У Пенсійному фонді радять виконати лише одну умову — своєчасно повідомити про будь-які зміни, які можуть вплинути на право на отримання надбавок.

Йдеться, зокрема, про зміну місця проживання, сімейного стану, завершення навчання утриманців, зміну стану здоров'я чи інші обставини, від яких залежить призначення виплат.

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Також варто періодично перевіряти актуальність інформації, яка міститься у державних реєстрах та пенсійній справі.

Як оформити додаткові виплати людині пенсійного віку

Для призначення додаткових виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати документи, що підтверджують право на відповідну надбавку.

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Зазвичай для цього потрібні пенсійне посвідчення та пакет документів залежно від виду доплати. Автоматично такі надбавки призначаються незавжди.

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