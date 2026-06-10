Субсидії на комуналку: хто з українців ризикує залишитися без пільг з 1 липня

Окремим категоріям українців потрібно до 1 липня подати заяву та документи на призначення або продовження житлової субсидії. Інакше вони можуть втратити право на виплати з початку неопалювального сезону.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У ПФУ нагадали, що для більшості отримувачів житлові субсидії на період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року продовжуються автоматично.

Повторно звернутися за призначенням або продовженням субсидії потрібно, якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша за кількість зареєстрованих. Також заяву мають подати громадяни, які сплачують житлово-комунальні послуги в орендованому житлі.

Крім того, звернення необхідне для домогосподарств, які претендують на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива. Подати документи також мають внутрішньо переміщені особи у разі зміни місця проживання.

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Житлові субсидії Фото: Пенсійний фонд

У Пенсійному фонді нагадали, що нову заяву та декларацію потрібно подавати й у разі зміни складу домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг.

Згідно з чинними правилами, якщо заява на призначення чи продовження субсидії подається протягом двох місяців після початку опалювального або неопалювального сезону, виплату призначають з початку відповідного сезону, але не раніше дня виникнення права на неї.

Саме тому громадянам, які повинні повторно підтверджувати право на субсидію, рекомендують подати документи до 1 липня. У такому разі виплати будуть призначені з 1 травня 2026 року — початку неопалювального сезону.

Подати заяву можна через сервісні центри Пенсійного фонду України, центри надання адміністративних послуг, уповноважених представників органів місцевого самоврядування, поштою або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, що борг за комуналку від 680 грн може стати причиною відмови у субсидії. Водночас українці можуть зберегти право на допомогу, якщо погасять заборгованість, оформлять її реструктуризацію або оскаржать у суді.

Для більшості українців житлові субсидії перепризначають автоматично, однак розмір виплат може змінюватися залежно від доходів сім’ї. Після березневої індексації пенсій і зарплат у частини одержувачів допомога зменшилася, а в інших, навпаки, могла зрости.