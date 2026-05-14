Українці можуть втратити субсидії через борги за комунальні послуги. У ПФУ пояснили, яка сума заборгованості є критичною. Водночас існують винятки та вихід із ситуації.

Субсидію в Україні не призначають, якщо є прострочена понад три місяці заборгованість за комунальні послуги, а її сума на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 грн. Проте існують винятки та можливості призначення за умов підтвердження погашення, реструктуризації або оскарження боргу в суді. Про це нагадують у Пенсійному фонді України із посиланням на законодавство. Навіть за наявності заборгованості допомогу все ж можуть призначити.

У Пенсійному фонді України зазначають, що право на субсидію залежить не лише від доходів родини, а й від стану розрахунків за комуналку.

Яка сума боргу позбавляє права на субсидію

Як зазначає юрист Костянтин Скляр, відповідно до пункту 14 положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну №848 від 21 жовтня 1995 року, субсидію не призначають, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість за комунальні послуги.

"Урядом введено більш жорсткі критерії для отримання субсидій, що може мати наслідки та тенденцію до зменшення кількості громадян, які будуть отримувати ці допомоги. Основною причиною таких змін є необхідність оптимізації державних витрат та забезпечення більш справедливого розподілу наявних у державі ресурсів", — коментує ситуацію Фокусу юрист Костянтин Скляр.

Йдеться про борг, який на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить 680 грн.

Це означає, якщо людина не сплачувала комунальні послуги понад три місяці, а сума боргу перевищила встановлений поріг, у призначенні субсидії можуть відмовити.

Інформацію про заборгованість до Пенсійного фонду передають управителі будинків, ОСББ, а також постачальники житлово-комунальних послуг.

Для внутрішньо переміщених громадян діють спеціальні умови щодо субсидій

Коли субсидію призначать попри борг — винятки

Для окремих категорій українців встановлені більш м’які умови. Йдеться про багатодітні, прийомні родини, а також дитячі будинки сімейного типу.

Допустимий розмір заборгованості тут становить до 4 000 грн.

Такі родини можуть претендувати на субсидію навіть за наявності більшого боргу, ніж передбачено загальними правилами.

У ПФУ пояснюють, що за певних умов субсидію можуть надати навіть боржникам.

Це можливо, якщо заявник документально підтвердив погашення боргу, уклав договір про реструктуризацію заборгованості чи оскаржив суму боргу в суді та має ухвалу про відкриття провадження.

Субсидію можуть призначити також на ті комунальні послуги, за якими заборгованість відсутня. Для цього у заяві потрібно вказати весь перелік послуг, на які оформлюється допомога.

Окремі правила щодо субсидії для ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб діють спеціальні умови.

Борг за комунальні послуги не враховується, якщо:

ВПО проживає у житлі без офіційного договору оренди;

заборгованість виникла ще до отримання довідки переселенця.

У такому разі наявність боргу не стане причиною для автоматичної відмови у субсидії.

Хто має право на субсидію 2026 року

Житлова субсидія призначається домогосподарствам, у яких витрати на оплату комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж, розрахований залежно від доходів сім’ї.

Допомогу можуть отримати:

власники житла;

орендарі;

внутрішньо переміщені особи;

домогосподарства з низькими доходами.

Зазначимо, що субсидія поширюється на оплату електроенергії, газу, опалення, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття;

управління багатоквартирним будинком.

Як оформити субсидію

Фокус вже пояснював, що подати заяву можна як у сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП, так і онлайн через портал ПФУ чи через застосунок або портал "Дія".

Для оформлення можуть знадобитися наступні документи:

декларація про доходи;

паспорт та ІПН;

довідка ВПО (за наявності);

договір оренди;

документи щодо погашення або реструктуризації боргу.

Кому можуть відмовити у субсидії

Окрім боргів за комуналку, причинами відмови можуть бути:

купівля валюти чи банківських металів на суму понад 50 тис. грн;

депозит або облігації на суму від 100 тис. грн;

наявність автомобіля віком до 5 років;

відсутність роботи без реєстрації у центрі зайнятості;

наявність кількох об’єктів житлової нерухомості;

несплата аліментів понад три місяці.

У разі відмови рішення можна оскаржити у вищому органі соцзахисту або через суд.

Нагадаємо, від травня 2026-го в Україні стартував перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон. Для більшості отримувачів субсидія буде продовжена автоматично, однак деяким громадянам усе ж доведеться подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду України (ПФУ).