З 1 травня в Україні стартував перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон. Для більшості отримувачів субсидія буде продовжена автоматично, однак деяким громадянам усе ж доведеться подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Субсидія на літо — кому перерахують автоматично

Субсидія на неопалювальний сезон призначається на період з 1 травня до 30 вересня. З 1 травня 2026 року Пенсійний фонд України проводить перерахунок виплат на літній період. Для більшості отримувачів субсидія на комунальні послуги буде перепризначена автоматично.

"При цьому домогосподарствам, які матимуть право на виплату, розмір субсидії на наступний період 2026-2027 років буде розраховано автоматично", — повідомили у Пенсійному фонді.

Однак автоматичний перерахунок можливий лише за умови, що у домогосподарстві не змінилися важливі дані. Йдеться, зокрема, про майновий стан, склад сім’ї або кількість людей, які фактично проживають у житлі. Якщо такі зміни відбулися, про них необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Кому потрібно подати заяву на отримання субсидії

Автоматичний перерахунок субсидії на неопалювальний сезон відбудеться не для всіх українців. Деяким громадянам усе ж доведеться звернутися до ПФУ із заявою та декларацією. У Пенсійному фонді розповіли, що заяву необхідно подати у таких випадках:

заявник або хтось із членів домогосподарства винаймає житло та самостійно оплачує комунальні послуги;

у квартирі чи будинку фактично мешкає менше людей, ніж офіційно зареєстровано;

серед членів домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, зокрема якщо вони змінили місце проживання;

родина хоче оформити житлову субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива.

Також подати заяву до ПФУ на призначення субсидії на неопалювальний сезон потрібно тим, хто в опалювальний період не отримував допомогу або мав "нульовий" розмір виплати

Як подати документи на субсидію

Оформити субсидію в Україні можна як онлайн, так і офлайн. Тобто громадянам не обов’язково особисто йти до Пенсійного фонду, якщо зручніше подати документи дистанційно.

Заяву на призначення субсидії на комунальні послуги можна подати:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу ПФУ;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, обравши послугу "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

через портал "Дія", знайшовши у пошуку послугу "Заява на субсидію";

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

У ПФУ також нагадали, що, якщо заяву подати у травні або червні, субсидія буде призначена з початку неопалювального сезону — тобто з 1 травня.

Кому можуть відмовити в наданні субсидії

Навіть якщо домогосподарство формально має право на субсидію, позитивне рішення щодо її призначення отримують не всі заявники. Як пояснила адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського бюро "Анни Даніель", кандидатка юридичних наук Анна Даніель, під час перерахунку виплат Пенсійний фонд враховує не лише склад родини та витрати на комунальні послуги, а й доходи, майновий стан і фінансові можливості заявників.

Під час призначення субсидій ПФУ враховує майновий стан і доходи заявника

Найчастіше у призначенні субсидії можуть відмовити, якщо:

заявник або член домогосподарства здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн;

на банківських рахунках є кошти в розмірі понад 100 тис. грн;

у власності домогосподарства перебуває більше однієї квартири чи будинку, крім окремих винятків — житла в сільській місцевості або нерухомості, отриманої у спадщину;

заявник або член родини має автомобіль, якому менш ніж п'ять років, крім мопедів і причепів, або володіє більш ніж одним авто віком до 15 років;

є борг за комунальні послуги, прострочений більш ніж на три місяці, якщо його сума перевищує встановлений ліміт — 40 неоподатковуваних мінімумів.

Раніше Фокус попереджав, що деякі українці, які отримували субсидію, будуть змушені повернути гроші.