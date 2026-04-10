Не всі українці отримають1500 гривень у квітні: кому гроші прийдуть у травні, — ПФУ

Дехто з українців змеже отримати допомогу від держави у 1500 гривень тільки у травні.

За словами представників Пенсійного фонду України це станеться через особливості нарахування. Зокрема, таку заяву зробила керівниця Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака.

"Ми розпочали виплати у квітні. Думаю, найближчим часом завершимо виплату всім отримувачам", — зазначила Корчака.

За її словами, є категорія людей, яка може звернутися до Пенсійного фонду у травні з датою призначення пенсії або допомоги до 1 квітня, то ж таким людям нарахують у квітні допомогу або пенсію, а в травні вони отримають одноразову виплату 1500 гривень

"Але у нас є така категорія людей, яка може звернутися у травні з датою призначення пенсії або допомоги до першого квітня. (5:00) То таким людям ми будемо нараховувати і нам порядок передбачає можливість нарахувати в квітні допомогу або пенсію, а в травні доплатити відповідну одноразову виплату.", — пояснила Олена Корчака.

1500 гривень від держави: що відомо про виплату

12 березня президент Зеленський доручив Кабміну підготувати нові програми підтримки для громадян, зокрема спеціальні доплати для пенсіонерів і компенсації витрат на пальне. Він повідомив, що окрему виплату в розмірі 1500 гривень можуть отримати щонайменше 13 мільйонів українців.

У квітні розпочалися виплати одноразової допомоги від держави у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів та отримувачів соцвиплат. Кошти нараховуватимуть автоматично протягом квітня, подавати заяви не потрібно. Про це заявив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності України Денис Улютін.

За його словами, виплати розпочнуться 7 квітня.

Також за словами очільниці Уряду Юлії Свириденко Отримати одноразову виплату у 1500 гривень зможуть кілька категорій громадян. Зокрема, пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщені особи серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї та одинокі матері.

Вона наголосила, якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплату буде нараховано лише один раз.