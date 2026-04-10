Не все украинцы получат 1500 гривен в апреле: кому деньги придут в мае, — ПФУ

Некоторые из украинцев смогут получить помощь от государства в 1500 гривен только в мае.

По словам представителей Пенсионного фонда Украины это произойдет из-за особенностей начисления. В частности, такое заявление сделала руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака.

"Мы начали выплаты в апреле. Думаю, в ближайшее время завершим выплату всем получателям", — отметила Корчака.

По ее словам, есть категория людей, которая может обратиться в Пенсионный фонд в мае с датой назначения пенсии или пособия до 1 апреля, поэтому таким людям начислят в апреле помощь или пенсию, а в мае они получат единовременную выплату 1500 гривен

"Но у нас есть такая категория людей, которая может обратиться в мае с датой назначения пенсии или пособия до первого апреля. (5:00) То таким людям мы будем начислять и нам порядок предусматривает возможность начислить в апреле помощь или пенсию, а в мае доплатить соответствующую единовременную выплату.", — пояснила Елена Корчака.

1500 гривен от государства: что известно о выплате

12 марта президент Зеленский поручил Кабмину подготовить новые программы поддержки для граждан, в частности специальные доплаты для пенсионеров и компенсации расходов на топливо. Он сообщил, что отдельную выплату в размере 1500 гривен могут получить не менее 13 миллионов украинцев.

В апреле начались выплаты единовременного пособия от государства в размере 1500 гривен для пенсионеров и получателей соцвыплат. Средства будут начислять автоматически в течение апреля, подавать заявления не нужно. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По его словам, выплаты начнутся 7 апреля.

Также по словам главы правительства Юлии Свириденко Получить единовременную выплату в 1500 гривен смогут несколько категорий граждан. В частности, пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой социальной помощи, внутренне перемещенные лица среди получателей соцвыплат, многодетные семьи и одинокие матери.

Она подчеркнула, если человек одновременно относится к нескольким категориям получателей, выплату будет начислена только один раз.