1500 грн пенсионерам и кэшбек на топливо: Зеленский анонсировал дополнительные выплаты для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить новые программы поддержки для граждан, в частности специальные доплаты для пенсионеров и компенсации расходов на топливо. По его словам, отдельную выплату в размере 1500 гривен могут получить не менее 13 миллионов украинцев.

Президент в собственном Telegram-канале в четверг, 12 марта сообщил, что вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным согласовали подготовку нескольких программ поддержки для граждан Украины.

"В частности, Министерство социальной политики Украины должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп нашего общества, которые получают социальную помощь. Такую доплату получат не менее 13 миллионов украинцев, ее объем составит 1500 гривен", — отметил Зеленский.

Деньги планируют перечислить без дополнительных заявлений или бюрократических процедур, сообщил президент. Они автоматически поступят тем гражданам, уровень доходов которых свидетельствует о необходимости в такой поддержке.

Кроме того, Минэкономики и Министерство энергетики Украины должны разработать отдельную программу помощи для граждан, пострадавших из-за нестабильности топливного рынка. Такая ситуация связана с войной в Иране и сокращением поставок нефти на мировой рынок.

"Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо. Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в начале марта на украинских автозаправках зафиксировали заметные колебания стоимости топлива. После резкого подорожания бензина и дизеля ситуация на рынке остается нестабильной. в отдельных сегментах цены немного снизились, в то же время дизельное топливо и автомобильный газ подорожали. Фокус выяснил, как по состоянию на утро 12 марта продолжала меняться стоимость топлива на АЗС в Украине.

Ранее мы также информировали, что после начала операции США и Израиля против Ирана на мировых рынках выросли цены на нефть. Это повлияло и на украинский топливный рынок. На нем начали дорожать бензин и другие виды топлива. По оценкам экспертов, такая тенденция может сказаться и на стоимости товаров. Рост цен на топливо способен влиять на логистику и себестоимость продукции.