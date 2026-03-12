Цены на дизель пошли вверх. Фокус проверил стоимость топлива на украинских АЗС.

После резкого подорожания бензина и дизельного топлива в начале марта ситуация на украинских автозаправках все еще привлекает внимание. В то же время цены на топливо начали меняться и не всегда со знаком "+". В отдельных сегментах появилось незначительное удешевление. Однако дизель и автогаз прибавили в стоимости. Фокус выяснил, сколько стоит топливо в Украине по состоянию на утро 12 марта.

Средние цены на топливо в Украине

В четверг, средняя стоимость бензина А-95 премиум все еще держится 72,66 грн за литр.

Обычный А-95 незначительно подешевел до 69,09 грн/л.

В то же время другие виды топлива продолжают демонстрировать умеренный рост. В частности, дизельное топливо подорожало до 73,51 грн/л (+0,60 грн), а автомобильный газ — до 41,36 грн/л (+0,04 грн).

Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС 12 марта

На государственной сети АЗС "Укрнафта", которую правительство привлекло для продажи топлива с минимальной торговой наценкой с целью формирования более справедливой рыночной цены, установлены следующие цены:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 71,99 грн/л;

автомобильный газ — 40,99 грн/л.

Тогда как крупнейшие сети автозаправок в Украине продают топливо по таким ценам:

WOG:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо — 75,99 грн/л;

автомобильный газ — 42,98 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо — 75,99 грн/л

автомобильный газ — 42,99 грн/л.

БВС:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 71,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 74,99 грн/л.

Ранее Фокус писал, что цены на украинских АЗС резко выросли после подорожания нефти на мировых рынках. Однако впоследствии ситуация изменилась: котировки нефти начали снижаться. Теперь, как сообщает экономист Владимир Омельченко, важно, чтобы это падение отразилось и на стоимости горючего в Украине.

По его словам, пока нет объективных причин для дальнейшего повышения цен, кроме фактора войны на Ближнем Востоке. При этом во многих европейских странах рост цен на топливо был значительно сдержаннее, чем в Украине.

Экономист призывает не паниковать. После резкого скачка в начале недели цены на нефть так же быстро начали снижаться. В частности, стоимость эталонной марки Brent упала примерно со 116 до 90 долларов за баррель.

По мнению Омельченко, уже в ближайшее время цены могут опуститься до 80-85 долларов за баррель. Если напряженность в Персидском заливе уменьшится, котировки постепенно могут снизиться даже до около 65 долларов за баррель, ведь других фундаментальных причин для высокой стоимости нефти пока нет.

В то же время эксперт отмечает, что для украинского рынка важно, чтобы автозаправочные сети реагировали не только на рост мировых цен на нефть, но и на их снижение.