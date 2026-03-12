Ціни на дизель пішли вгору. Фокус перевірив вартість пального на українських АЗС.

Після різкого здорожчання бензину та дизельного пального на початку березня ситуація на українських автозаправках все ще привертає увагу. Водночас ціни на пальне почали змінюватися і не завжди зі знаком "+". В окремих сегментах з’явилося незначне здешевлення. Проте дизель та автогаз додали у вартості. Фокус з’ясував, скільки коштує пальне в Україні станом на ранок 12 березня.

Середні ціни на пальне в Україні

У четвер, середня вартість бензину А-95 преміум все ще тримається 72,66 грн за літр.

Звичайний А-95 незначно подешевшав до 69,09 грн/л.

Водночас інші види пального продовжують демонструвати помірне зростання. Зокрема, дизельне пальне подорожчало до 73,51 грн/л (+0,60 грн), а автомобільний газ — до 41,36 грн/л (+0,04 грн).

Скільки коштує бензин та дизпальне на АЗС 12 березня

На державній мережі АЗС "Укрнафта", яку уряд залучив для продажу пального з мінімальною торговельною націнкою з метою формування більш справедливої ринкової ціни, встановлені такі ціни:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 71,99 грн/л;

автомобільний газ — 40,99 грн/л.

Тоді як найбільші мережі автозаправок в Україні продають пальне за такими цінами:

WOG:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне — 75,99 грн/л;

автомобільний газ — 42,98 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне — 75,99 грн/л

автомобільний газ — 42,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 71,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 74,99 грн/л.

Раніше Фокус писав, що ціни на українських АЗС різко зросли після подорожчання нафти на світових ринках. Однак згодом ситуація змінилася: котирування нафти почали знижуватися. Тепер, як повідомляє економіст Володимир Омельченко, важливо, щоб це падіння відобразилося і на вартості пального в Україні.

За його словами, наразі немає об’єктивних причин для подальшого підвищення цін, окрім фактору війни на Близькому Сході. При цьому в багатьох європейських країнах зростання цін на пальне було значно стриманішим, ніж в Україні.

Економіст закликає не панікувати. Після різкого стрибка на початку тижня ціни на нафту так само швидко почали знижуватися. Зокрема, вартість еталонної марки Brent впала приблизно зі 116 до 90 доларів за барель.

На думку Омельченка, вже найближчим часом ціни можуть опуститися до 80-85 доларів за барель. Якщо напруженість у Перській затоці зменшиться, котирування поступово можуть знизитися навіть до близько 65 доларів за барель, адже інших фундаментальних причин для високої вартості нафти наразі немає.

Водночас експерт наголошує, що для українського ринку важливо, щоб автозаправні мережі реагували не лише на зростання світових цін на нафту, а й на їхнє зниження.