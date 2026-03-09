Мережі АЗС майже не змінили вартість пального 9 березня. Скільки коштує бензин у понеділок — читайте в огляді

Ціни на бензин на українських автозаправних станціях залишаються на доволі високому рівні. Попри це, станом на ранок 9 березня різкого стрибка вартості у більшості великих мереж не зафіксовано. За словами експертів, подорожчання бензину тимчасово сповільнилося через проведення перевірки ринку з боку Антимонопольного комітету. Фокус з’ясував актуальні ціни на бензин і дизель на основних мережах АЗС в Україні станом на 9 березня.

Скільки коштує бензин в Україні 9 березня

Після різкого подорожчання бензину Уряд вирішив втрутитися у ситуацію на паливному ринку. Для стабілізації ситуації було запроваджено низку заходів, які мають стримати зростання цін на бензин на АЗС.

Відео дня

Уряд взяв під контроль ситуацію зі зростанням цін на бензин Фото: Фокус

Одним із таких кроків стало залучення державної компанії "Укрнафта". Поки ситуація на ринку залишається напруженою, компанія буде продавати пальне з мінімальною торгівельною націнкою, щоб формувати справедливу вартість бензину.

Станом на ранок 9 березня пальне на АЗС "Укрнафти" продається за такими цінами:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 69,99 грн/л;

автомобільний газ — 40,99 грн/л.

Водночас у понеділок, 9 березня, великі мережі автозаправних станцій майже не змінювали ціни на бензин.

WOG:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне — 73,99 грн/л;

автомобільний газ — 41,98 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне — 73,99 грн/л

автомобільний газ — 41,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 69,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 72,99 грн/л.

Зверніть увагу, вказані ціни найчастіше трапляються на АЗС. Залежно від міста та регіону вартість пального може відрізнятися

Чому зростають ціни на бензин в Україні

Різке підвищення цін бензин в Україні почалося на початку березня. Це сталося через загострення ситуації на Близькому Сході, яке вплинуло на світові енергетичні ринки.

Важливо

Енергетичний шок: ціна на нафту може зрости до 215 доларів за барель, — WSJ

Перші зміни у вартості пального були відчутні 2 та 3 березня. Тоді ціни на бензин на АЗС зросла фактично за одну ніч, приблизно на 2 гривні за літр.

До 6 березня багато мереж АЗС продовжили встановлювати нові ціни на бензин. У результаті за кілька днів пальне подорожчало на 5-6 гривень за літр.

Перевірки Антимонопольного комітету

Стрімке зростання цін на бензин викликало підозри щодо можливої змови між операторами ринку. Саме тому 4 березня Антимонопольний комітет України звернувся до мереж автозаправних станцій із вимогою пояснити підвищення цін на бензин.

Відомство надало три дні для надання відповідей та перевіряє, чи немає на ринку ознак змови між мережами. Якщо такі порушення будуть доведені, АЗС повинні будуть сплатити штраф у розмірі до 10% річного виторгу компанії за 2025 рік.

В Україні прогнозують дефіцит бензину

Подальше зростання цін на бензин в Україні може бути лише частиною проблеми, оскільки можуть виникнути перебої із постачанням пального. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав, що бойові дії на Близькому Сході можуть тривати до осені. Впродовж цього часу Іран здатний перекрити один із ключових маршрутів транспортування нафти та газу — Ормузьку протоку.

Важливо

Бензин по 70 гривень за літр: хто винен у кризі і чому дефіциту палива насправді немає

Аналітики JPMorgan Chase & Co вважають, що, якщо протоку заблокують, країни регіону зможуть підтримувати видобуток нафти лише близько 25 днів, після чого виробництво доведеться скорочувати.

У такому разі українці можуть зіткнутися не лише з подорожчанням, а й з дефіцитом пального. Нестача бензину в Україні теоретично може виникнути вже у квітні.

Щоб уникнути проблем, Гетманцев пропонує укладати довгострокові контракти на постачання пального, зокрема через ключових операторів ринку, а також дослідити можливість створити стратегічний резерв нафтопродуктів у сусідніх країнах. Це, за його словами, допоможе забезпечити пальним армію та аграріїв і уникнути дефіциту на внутрішньому ринку.