Чи була змова між мережами АЗС: Антимонопольний комітет дав на пояснення три дні

Антимонопольний комітет України 4 березня звернувся до всіх мереж автозаправних станцій із вимогою пояснити нещодавнє підвищення цін на пальне. Учасникам ринку дали три дні, щоб обґрунтувати причини подорожчання. Регулятор планує перевірити, чи немає ознак змови між мережами АЗС.

Антимонопольний комітет України направив усім мережам автозаправних станцій офіційний запит щодо причин підвищення вартості нафтопродуктів, яке спостерігається останніми днями, повідомив в ефірі Суспільного голова АМКУ Павло Кириленко у четвер, 5 березня.

Відомство вимагає надати повну інформацію про фактори, що вплинули на зміну цін. Також йому потрібні пояснення щодо формування вартості пального, включно зі скрапленим газом. Для надання відповідей учасникам ринку визначили термін в три дні.

"Після цього, щоб не робити якихось передчасних висновків, буде надана оцінка причинам та підставам підвищення цін на нафтопродукти і тенденціям, якими керувалися і слідували всі учасники ринку світлих нафтопродуктів. Буде надаватися оцінка їхнім діям, відповідно статті шостій Закону про захист економічної конкуренції", — зазначив Кириленко.

У комітеті пояснюють, що головна мета запиту – встановити, чи є в діях мереж АЗС ознаки змови. Кириленко не став детально розкривати механізми контролю, які використовує Антимонопольний комітет. Він наголосив, що моніторинг ситуації на ринку пального проводився і раніше. За його словами, увагу регулятора привернула тенденція зміни цінової політики, яка почала формуватися ще наприкінці січня.

Також він пояснив, які наслідки можуть чекати на операторів ринку у разі виявлення порушень. Законодавство про захист економічної конкуренції передбачає штраф до 10% від виторгу кожного суб'єкта господарювання за весь 2025 рік.

"Там застосовуються дискреційні повноваження, але комітету, але вони доволі чітко регламентовані нормативно правовими актами і безпосередньо самим законом статтею, яка регулює порядок визначення і накладення розміру штрафів", — наголосив Кириленко.

В Антимонопольному комітеті також нагадали, що ціни на світлі нафтопродукти в Україні не регулюються державою. Український ринок пального значною мірою залежить від імпортних поставок, тому коливання світових цін безпосередньо впливають на роздрібну вартість пального. У відомстві зазначили, що зростання цін на пальне спостерігається не лише в Україні, а й в усіх європейських країнах.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України розпочав перевірку мереж автозаправних станцій. Він аналізує ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів після різкого підвищення вартості пального.

Раніше ми також інформували, що в Україні продовжує дорожчати бензин внаслідок ситуації на Близькому Сході. Лише за одну добу ціна на пальне підвищилася приблизно на 2 гривні. За кілька днів літр бензину подорожчав приблизно на 5 гривень, а у великих містах ціна А-95 перевищила 70 гривень за літр.