В Україні продовжують зростати ціни на бензин. За добу пальне знову подорожчало на 2 гривні.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході в Україні зростають ціни на бензин. Лише за останні кілька днів пальне подорожчало на 5 гривень за літр. У великих містах вартість А-95 уже перевищила позначку 70 гривень за літр.

Нові ціни бензину — яка вартість пального в Україні 4 березня

Ще до початку війни в Ірані ціни на бензин в Україні демонстрували зростання, однак це були переважно помірні коливання. Тоді як 2 березня ситуація різко змінилася: ринок відреагував стрибком вартості, і оператори АЗС оперативно встановили нові цінники на пальне.

За тенденцією того, як бензин дорожчає в Україні, можна спостерігати на графіку нижче.

В Україні різке зростання цін на бензин відбулося 2 березня Фото: Скриншот

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн пояснив у матеріалі "Паніка на ринку пального: що буде з цінами на бензин в Україні — прогноз експертів", що нинішнє підвищення цін на бензин пов’язане з тим, що ринок закладає у вартість майбутні ризики через операцію Epic Fury. Тому вартість бензину в Україні реагує ще до фактичних перебоїв з постачанням.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу й економіст Олег Пендзин впевнений, що бензин дорожчати має поступово, орієнтовно протягом трьох тижнів. Якщо ж ціни зростають надто швидко, він вважає, що існує змова трейдерів.

Станом на 4 березня в Україні продовжується підвищення цін бензину.

Вид палива Ціна (грн за літр) Приріст в ціні (грн) Бензин А-95 преміум 71,67 2,10 Бензин А-95 67,20 2,13 Бензин А-92 63,78 2,02 Дизельне паливо 67,40 2,38 Газ авто­мобільний 39,97 0,92

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін"

Вартість пального може значно відрізнятися залежно від мережі АЗС. Найдоступніший бензин А-95+ 4 лютого пропонує мережа Motto, де заправити транспортний засіб можна за 64,48 грн / літр. Натомість найвищі ціни зафіксовані на заправках OKKO та WOG — 73,99 грн / літр.

Ажіотаж на заправках: в Україні фіксують довгі черги на АЗС через стрибок цін на пальне (відео)

Так, 4 березня, щоб заправити автомобіль 10 літрами бензину А-95+, в середньому потрібно заплатити 716,7 грн.

Автовласники, які зазвичай користуються бензином А-92, можуть заправитися ним лише на АЗС Укрнафта. Там літр такого пального продають за ціною 63,99 грн.

АЗС А-95+ (грн /літр) А-95 (грн /літр) А-92 (грн /літр) ДП (грн /літр) ГАЗ (грн /літр) OKKO 73,99 70,99 - 70,99 41,99 WOG 73,99 70,99 - 70,99 41,98 Укрнафта 71,99 68,99 63,99 68,99 40,99 БРСМ-Нафта - 63,72 - 63,31 37,65 Mango - 64,99 - 64,98 38,92 Motto 64,48 65,06 - 64,99 38,69 BVS 70,99 67,99 - 67,99 38,99 SOCAR 73,13 69,99 - 69,70 40,41 Parallel 68,91 66,06 - 66,24 38,13

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін"

Що буде з цінами на бензин в Україні — прогноз експертів

В Україні прогнозують подальше зростання цін на бензин. І це є наслідком не лише війни в Ірані, а й початком агросезону, коли аграрії закуповують пальне, а населення посилює панічні закупівлі. Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у матеріалі "Ціни на бензин в Україні: що насправді відбувається на АЗС і чи буде відкат до попередніх", частина подорожчання пального зумовлена саме панікою на ринку та тимчасовими перебоями у гуртових продажах.

"До сьогоднішньої ціни мабуть ще 3-4 грн можуть додати. Це залежить від розвитку ситуації на світових ринках. Ми бачимо, що такий самий панічний настрой вже і в Європі. Відповідно, там також заводи, виробники, переробники підтягують ціни", — розповів експерт.

Експерти прогнозують продовження зростання цін на бензин в Україні

Крім того, зростання цін на бензин підтримується логістичними проблемами через конфлікт в Перській затоці, що провокує короткострокові стрибки вартості пального.

Гендиректор Prime Group TM Дмитро Льоушкін також прогнозує, що бензин подорожчає на 7 гривень за літр протягом двох тижнів, тобто приблизно на 3-4 грн щотижня.

Експерти зазначають, що стабілізація ситуації на Близькому Сході та в Європі може призвести до зниження ціни бензину на АЗС України.

Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку України схаменутися та порадив не забувати, що в країні триває війна. Він попередив: у разі продовження стрімкого зростання цін на АЗС, буде змушений звернутися до Антимонопольного комітету.