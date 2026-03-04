Ціни на бензин: скільки коштує пальне в Україні 4 березня — порівняння АЗС
В Україні продовжують зростати ціни на бензин. За добу пальне знову подорожчало на 2 гривні.
На тлі загострення ситуації на Близькому Сході в Україні зростають ціни на бензин. Лише за останні кілька днів пальне подорожчало на 5 гривень за літр. У великих містах вартість А-95 уже перевищила позначку 70 гривень за літр.
Нові ціни бензину — яка вартість пального в Україні 4 березня
Ще до початку війни в Ірані ціни на бензин в Україні демонстрували зростання, однак це були переважно помірні коливання. Тоді як 2 березня ситуація різко змінилася: ринок відреагував стрибком вартості, і оператори АЗС оперативно встановили нові цінники на пальне.
За тенденцією того, як бензин дорожчає в Україні, можна спостерігати на графіку нижче.
Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн пояснив у матеріалі "Паніка на ринку пального: що буде з цінами на бензин в Україні — прогноз експертів", що нинішнє підвищення цін на бензин пов’язане з тим, що ринок закладає у вартість майбутні ризики через операцію Epic Fury. Тому вартість бензину в Україні реагує ще до фактичних перебоїв з постачанням.
Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу й економіст Олег Пендзин впевнений, що бензин дорожчати має поступово, орієнтовно протягом трьох тижнів. Якщо ж ціни зростають надто швидко, він вважає, що існує змова трейдерів.
Станом на 4 березня в Україні продовжується підвищення цін бензину.
|
Вид палива
|
Ціна (грн за
літр)
|
Приріст в ціні
(грн)
|
Бензин А-95 преміум
|
71,67
|
2,10
|
Бензин А-95
|
67,20
|
2,13
|
Бензин А-92
|
63,78
|
2,02
|
Дизельне паливо
|
67,40
|
2,38
|
Газ автомобільний
|
39,97
|
0,92
*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін"
Вартість пального може значно відрізнятися залежно від мережі АЗС. Найдоступніший бензин А-95+ 4 лютого пропонує мережа Motto, де заправити транспортний засіб можна за 64,48 грн / літр. Натомість найвищі ціни зафіксовані на заправках OKKO та WOG — 73,99 грн / літр.Важливо
Так, 4 березня, щоб заправити автомобіль 10 літрами бензину А-95+, в середньому потрібно заплатити 716,7 грн.
Автовласники, які зазвичай користуються бензином А-92, можуть заправитися ним лише на АЗС Укрнафта. Там літр такого пального продають за ціною 63,99 грн.
|
АЗС
|
А-95+
(грн /літр)
|
А-95
(грн /літр)
|
А-92
(грн /літр)
|
ДП
(грн /літр)
|
ГАЗ
(грн /літр)
|
OKKO
|
73,99
|
70,99
|
-
|
70,99
|
41,99
|
WOG
|
73,99
|
70,99
|
-
|
70,99
|
41,98
|
Укрнафта
|
71,99
|
68,99
|
63,99
|
68,99
|
40,99
|
БРСМ-Нафта
|
-
|
63,72
|
-
|
63,31
|
37,65
|
Mango
|
-
|
64,99
|
-
|
64,98
|
38,92
|
Motto
|
64,48
|
65,06
|
-
|
64,99
|
38,69
|
BVS
|
70,99
|
67,99
|
-
|
67,99
|
38,99
|
SOCAR
|
73,13
|
69,99
|
-
|
69,70
|
40,41
|
Parallel
|
68,91
|
66,06
|
-
|
66,24
|
38,13
*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін"
Що буде з цінами на бензин в Україні — прогноз експертів
В Україні прогнозують подальше зростання цін на бензин. І це є наслідком не лише війни в Ірані, а й початком агросезону, коли аграрії закуповують пальне, а населення посилює панічні закупівлі. Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у матеріалі "Ціни на бензин в Україні: що насправді відбувається на АЗС і чи буде відкат до попередніх", частина подорожчання пального зумовлена саме панікою на ринку та тимчасовими перебоями у гуртових продажах.
"До сьогоднішньої ціни мабуть ще 3-4 грн можуть додати. Це залежить від розвитку ситуації на світових ринках. Ми бачимо, що такий самий панічний настрой вже і в Європі. Відповідно, там також заводи, виробники, переробники підтягують ціни", — розповів експерт.
Експерти прогнозують продовження зростання цін на бензин в Україні
Крім того, зростання цін на бензин підтримується логістичними проблемами через конфлікт в Перській затоці, що провокує короткострокові стрибки вартості пального.
Гендиректор Prime Group TM Дмитро Льоушкін також прогнозує, що бензин подорожчає на 7 гривень за літр протягом двох тижнів, тобто приблизно на 3-4 грн щотижня.
Експерти зазначають, що стабілізація ситуації на Близькому Сході та в Європі може призвести до зниження ціни бензину на АЗС України.
Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку України схаменутися та порадив не забувати, що в країні триває війна. Він попередив: у разі продовження стрімкого зростання цін на АЗС, буде змушений звернутися до Антимонопольного комітету.