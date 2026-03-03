"Превентивні дії": у ЦПД прокоментували причини зростання цін на українських АЗС (фото)
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що зростання цін на паливо є превентивним кроком власників мереж АЗС. Після завершення бойових дій на Близькому Сході вартість пального стабілізується.
Очільник ЦПД вказує, що "люди зі сфери" говорять про надлишок палива, а тому ціни з бензином і дизпаливом повернуться до попередніх значень. Про це він написав у своєму Threads.
"Люди зі сфери говорять, що причин для паніки по бензину в Україні немає, пального з надлишком, підняття цін мережами — превентивні дії і вони мають повернутися в норму", — пише Коваленко.
Також керівник ЦПД підкреслює, що перекриття Іраном Ормузької протоки буде тимчасовим через недостатність ресурсів у Тегерана вести бойові дії проти США й Ізраїлю. Після поразки режиму аятол об'єми постачання нафти на світових ринках збільшаться.
"Також щодо Ормузької протоки — Іран не має ресурсів довго воювати з США та Ізраїлем. Війну він програє, після чого нафти на ринку стане ще більше, ніж було", — резюмує Коваленко.
Раніше Фокус повідомляв про те, що Тегеран закрив судноплавство у Ормузькій протоці. Старший радник командувача КВІР Ірану, заявив, що протока закрита і Іран атакує будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.
Згодом стало відомо, що в Україні зросли ціни на АЗС через події на Близькому Сході. Станом на 2 березня дизпаливо і 95-й бензин подорожчали в середньому на гривню.