"Превентивні дії": у ЦПД прокоментували причини зростання цін на українських АЗС (фото)

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що зростання цін на паливо є превентивним кроком власників мереж АЗС. Після завершення бойових дій на Близькому Сході вартість пального стабілізується.

Очільник ЦПД вказує, що "люди зі сфери" говорять про надлишок палива, а тому ціни з бензином і дизпаливом повернуться до попередніх значень. Про це він написав у своєму Threads.

"Люди зі сфери говорять, що причин для паніки по бензину в Україні немає, пального з надлишком, підняття цін мережами — превентивні дії і вони мають повернутися в норму", — пише Коваленко.

Керівник ЦПД Коваленко про зростання цін на українських АЗС

Також керівник ЦПД підкреслює, що перекриття Іраном Ормузької протоки буде тимчасовим через недостатність ресурсів у Тегерана вести бойові дії проти США й Ізраїлю. Після поразки режиму аятол об'єми постачання нафти на світових ринках збільшаться.

"Також щодо Ормузької протоки — Іран не має ресурсів довго воювати з США та Ізраїлем. Війну він програє, після чого нафти на ринку стане ще більше, ніж було", — резюмує Коваленко.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Тегеран закрив судноплавство у Ормузькій протоці. Старший радник командувача КВІР Ірану, заявив, що протока закрита і Іран атакує будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.

Згодом стало відомо, що в Україні зросли ціни на АЗС через події на Близькому Сході. Станом на 2 березня дизпаливо і 95-й бензин подорожчали в середньому на гривню.