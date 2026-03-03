"Превентивные действия": в ЦПД прокомментировали причины роста цен на украинских АЗС (фото)

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что рост цен на топливо является превентивным шагом владельцев сетей АЗС. После завершения боевых действий на Ближнем Востоке стоимость топлива стабилизируется.

Глава ЦПД указывает, что "люди из сферы" говорят об избытке топлива, а потому цены с бензином и дизтопливом вернутся к предыдущим значениям. Об этом он написал в своем Threads.

"Люди из сферы говорят, что причин для паники по бензину в Украине нет, топлива с избытком, поднятие цен сетями — превентивные действия и они должны вернуться в норму", — пишет Коваленко.

Руководитель ЦПД Коваленко о росте цен на украинских АЗС Фото: Скриншот

Также руководитель ЦПД подчеркивает, что перекрытие Ираном Ормузского пролива будет временным из-за недостаточности ресурсов у Тегерана вести боевые действия против США и Израиля. После поражения режима аятолл объемы поставок нефти на мировые рынки увеличатся.

"Также относительно Ормузского пролива — Иран не имеет ресурсов долго воевать с США и Израилем. Войну он проиграет, после чего нефти на рынке станет еще больше, чем было", — резюмирует Коваленко.

Ранее Фокус сообщал о том, что Тегеран закрыл судоходство в Ормузском проливе. Старший советник командующего КСИР Ирана, заявил, что пролив закрыт и Иран атакует любое судно, которое попытается пройти через него.

Впоследствии стало известно, что в Украине выросли цены на АЗС из-за событий на Ближнем Востоке. По состоянию на 2 марта дизтопливо и 95-й бензин подорожали в среднем на гривну.