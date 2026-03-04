Поддержите нас UA
Цены на бензин: сколько стоит топливо в Украине 4 марта — сравнение АЗС

АЗС продолжили повышать цены на бензин 4 марта | Фото: Фокус

В Украине продолжают расти цены на бензин. За сутки топливо снова подорожало на 2 гривны.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине растут цены на бензин. Только за последние несколько дней топливо подорожало на 5 гривен за литр. В крупных городах стоимость А-95 уже превысила отметку 70 гривен за литр.

Новые цены бензина — какая стоимость топлива в Украине 4 марта

Еще до начала войны в Иране цены на бензин в Украине демонстрировали рост, однако это были преимущественно умеренные колебания. Тогда как 2 марта ситуация резко изменилась: рынок отреагировал скачком стоимости, и операторы АЗС оперативно установили новые ценники на топливо.

За тенденцией того, как бензин дорожает в Украине, можно наблюдать на графике ниже.

В Украине резкий рост цен на бензин произошел 2 марта
Фото: Скриншот

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн пояснил в материале "Паника на рынке топлива: что будет с ценами на бензин в Украине — прогноз экспертов", что нынешнее повышение цен на бензин связано с тем, что рынок закладывает в стоимость будущие риски из-за операции Epic Fury. Поэтому стоимость бензина в Украине реагирует еще до фактических перебоев с поставками.

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба и экономист Олег Пендзин уверен, что бензин должен дорожать постепенно, ориентировочно в течение трех недель. Если же цены растут слишком быстро, он считает, что существует сговор трейдеров.

По состоянию на 4 марта в Украине продолжается повышение цен бензина.

Вид палива

Ціна (грн за літр)

Приріст в ціні (грн)

Бензин А-95 преміум

71,67

2,10

Бензин А-95

67,20

2,13

Бензин А-92

63,78

2,02

Дизельне паливо

67,40

2,38

Газ авто­мобільний

39,97

0,92

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"

Стоимость горючего может значительно отличаться в зависимости от сети АЗС. Самый доступный бензин А-95+ 4 февраля предлагает сеть Motto, где заправить транспортное средство можно за 64,48 грн/литр. Зато самые высокие цены зафиксированы на заправках OKKO и WOG — 73,99 грн/литр.

Важно
Ажиотаж на заправках: в Украине фиксируют длинные очереди на АЗС из-за скачка цен на топливо (видео)

Так, 4 марта, чтобы заправить автомобиль 10 литрами бензина А-95+, в среднем нужно заплатить 716,7 грн.

Автовладельцы, которые обычно пользуются бензином А-92, могут заправиться им только на АЗС Укрнафта. Там литр такого топлива продают по цене 63,99 грн.

АЗС

А-95+

(грн /літр)

 

А-95

(грн /літр)

 

А-92

(грн /літр)

 

ДП

(грн /літр)

 

ГАЗ

(грн /літр)

 

OKKO

73,99

70,99

-

70,99

41,99

WOG

 

73,99

70,99

-

70,99

41,98

Укрнафта

 

71,99

68,99

63,99

68,99

40,99

БРСМ-Нафта

-

63,72

-

63,31

37,65

Mango

-

64,99

-

64,98

38,92

Motto

64,48

65,06

-

64,99

38,69

BVS

70,99

67,99

-

67,99

38,99

SOCAR

73,13

69,99

-

69,70

40,41

Parallel

68,91

66,06

-

66,24

38,13

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"

Что будет с ценами на бензин в Украине — прогноз экспертов

В Украине прогнозируют дальнейший рост цен на бензин. И это является следствием не только войны в Иране, но и началом агросезона, когда аграрии закупают топливо, а население усиливает панические закупки. Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин в материале "Цены на бензин в Украине: что на самом деле происходит на АЗС и будет ли откат к предыдущим", часть подорожания топлива обусловлена именно паникой на рынке и временными перебоями в оптовых продажах.

"К сегодняшней цене видимо еще 3-4 грн могут добавить. Это зависит от развития ситуации на мировых рынках. Мы видим, что такой же панический настрой уже и в Европе. Соответственно, там также заводы, производители, переработчики подтягивают цены", — рассказал эксперт.

Эксперты прогнозируют продолжение роста цен на бензин в Украине

Кроме того, рост цен на бензин поддерживается логистическими проблемами из-за конфликта в Персидском заливе, что провоцирует краткосрочные скачки стоимости топлива.

Гендиректор Prime Group TM Дмитрий Леушкин также прогнозирует, что бензин подорожает на 7 гривен за литр в течение двух недель, то есть примерно на 3-4 грн еженедельно.

Эксперты отмечают, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Европе может привести к снижению цены бензина на АЗС Украины.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка Украины опомниться и посоветовал не забывать, что в стране идет война. Он предупредил: в случае продолжения стремительного роста цен на АЗС, будет вынужден обратиться в Антимонопольный комитет.