В Украине продолжают расти цены на бензин. За сутки топливо снова подорожало на 2 гривны.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине растут цены на бензин. Только за последние несколько дней топливо подорожало на 5 гривен за литр. В крупных городах стоимость А-95 уже превысила отметку 70 гривен за литр.

Новые цены бензина — какая стоимость топлива в Украине 4 марта

Еще до начала войны в Иране цены на бензин в Украине демонстрировали рост, однако это были преимущественно умеренные колебания. Тогда как 2 марта ситуация резко изменилась: рынок отреагировал скачком стоимости, и операторы АЗС оперативно установили новые ценники на топливо.

За тенденцией того, как бензин дорожает в Украине, можно наблюдать на графике ниже.

В Украине резкий рост цен на бензин произошел 2 марта Фото: Скриншот

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн пояснил в материале "Паника на рынке топлива: что будет с ценами на бензин в Украине — прогноз экспертов", что нынешнее повышение цен на бензин связано с тем, что рынок закладывает в стоимость будущие риски из-за операции Epic Fury. Поэтому стоимость бензина в Украине реагирует еще до фактических перебоев с поставками.

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба и экономист Олег Пендзин уверен, что бензин должен дорожать постепенно, ориентировочно в течение трех недель. Если же цены растут слишком быстро, он считает, что существует сговор трейдеров.

По состоянию на 4 марта в Украине продолжается повышение цен бензина.

Вид палива Ціна (грн за літр) Приріст в ціні (грн) Бензин А-95 преміум 71,67 2,10 Бензин А-95 67,20 2,13 Бензин А-92 63,78 2,02 Дизельне паливо 67,40 2,38 Газ авто­мобільний 39,97 0,92

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"

Стоимость горючего может значительно отличаться в зависимости от сети АЗС. Самый доступный бензин А-95+ 4 февраля предлагает сеть Motto, где заправить транспортное средство можно за 64,48 грн/литр. Зато самые высокие цены зафиксированы на заправках OKKO и WOG — 73,99 грн/литр.

Важно

Ажиотаж на заправках: в Украине фиксируют длинные очереди на АЗС из-за скачка цен на топливо (видео)

Так, 4 марта, чтобы заправить автомобиль 10 литрами бензина А-95+, в среднем нужно заплатить 716,7 грн.

Автовладельцы, которые обычно пользуются бензином А-92, могут заправиться им только на АЗС Укрнафта. Там литр такого топлива продают по цене 63,99 грн.

АЗС А-95+ (грн /літр) А-95 (грн /літр) А-92 (грн /літр) ДП (грн /літр) ГАЗ (грн /літр) OKKO 73,99 70,99 - 70,99 41,99 WOG 73,99 70,99 - 70,99 41,98 Укрнафта 71,99 68,99 63,99 68,99 40,99 БРСМ-Нафта - 63,72 - 63,31 37,65 Mango - 64,99 - 64,98 38,92 Motto 64,48 65,06 - 64,99 38,69 BVS 70,99 67,99 - 67,99 38,99 SOCAR 73,13 69,99 - 69,70 40,41 Parallel 68,91 66,06 - 66,24 38,13

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"

Что будет с ценами на бензин в Украине — прогноз экспертов

В Украине прогнозируют дальнейший рост цен на бензин. И это является следствием не только войны в Иране, но и началом агросезона, когда аграрии закупают топливо, а население усиливает панические закупки. Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин в материале "Цены на бензин в Украине: что на самом деле происходит на АЗС и будет ли откат к предыдущим", часть подорожания топлива обусловлена именно паникой на рынке и временными перебоями в оптовых продажах.

"К сегодняшней цене видимо еще 3-4 грн могут добавить. Это зависит от развития ситуации на мировых рынках. Мы видим, что такой же панический настрой уже и в Европе. Соответственно, там также заводы, производители, переработчики подтягивают цены", — рассказал эксперт.

Эксперты прогнозируют продолжение роста цен на бензин в Украине

Кроме того, рост цен на бензин поддерживается логистическими проблемами из-за конфликта в Персидском заливе, что провоцирует краткосрочные скачки стоимости топлива.

Гендиректор Prime Group TM Дмитрий Леушкин также прогнозирует, что бензин подорожает на 7 гривен за литр в течение двух недель, то есть примерно на 3-4 грн еженедельно.

Эксперты отмечают, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Европе может привести к снижению цены бензина на АЗС Украины.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка Украины опомниться и посоветовал не забывать, что в стране идет война. Он предупредил: в случае продолжения стремительного роста цен на АЗС, будет вынужден обратиться в Антимонопольный комитет.