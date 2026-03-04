Цены на бензин: сколько стоит топливо в Украине 4 марта — сравнение АЗС
В Украине продолжают расти цены на бензин. За сутки топливо снова подорожало на 2 гривны.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине растут цены на бензин. Только за последние несколько дней топливо подорожало на 5 гривен за литр. В крупных городах стоимость А-95 уже превысила отметку 70 гривен за литр.
Новые цены бензина — какая стоимость топлива в Украине 4 марта
Еще до начала войны в Иране цены на бензин в Украине демонстрировали рост, однако это были преимущественно умеренные колебания. Тогда как 2 марта ситуация резко изменилась: рынок отреагировал скачком стоимости, и операторы АЗС оперативно установили новые ценники на топливо.
За тенденцией того, как бензин дорожает в Украине, можно наблюдать на графике ниже.
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн пояснил в материале "Паника на рынке топлива: что будет с ценами на бензин в Украине — прогноз экспертов", что нынешнее повышение цен на бензин связано с тем, что рынок закладывает в стоимость будущие риски из-за операции Epic Fury. Поэтому стоимость бензина в Украине реагирует еще до фактических перебоев с поставками.
В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба и экономист Олег Пендзин уверен, что бензин должен дорожать постепенно, ориентировочно в течение трех недель. Если же цены растут слишком быстро, он считает, что существует сговор трейдеров.
По состоянию на 4 марта в Украине продолжается повышение цен бензина.
|
Вид палива
|
Ціна (грн за
літр)
|
Приріст в ціні
(грн)
|
Бензин А-95 преміум
|
71,67
|
2,10
|
Бензин А-95
|
67,20
|
2,13
|
Бензин А-92
|
63,78
|
2,02
|
Дизельне паливо
|
67,40
|
2,38
|
Газ автомобільний
|
39,97
|
0,92
*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"
Стоимость горючего может значительно отличаться в зависимости от сети АЗС. Самый доступный бензин А-95+ 4 февраля предлагает сеть Motto, где заправить транспортное средство можно за 64,48 грн/литр. Зато самые высокие цены зафиксированы на заправках OKKO и WOG — 73,99 грн/литр.Важно
Так, 4 марта, чтобы заправить автомобиль 10 литрами бензина А-95+, в среднем нужно заплатить 716,7 грн.
Автовладельцы, которые обычно пользуются бензином А-92, могут заправиться им только на АЗС Укрнафта. Там литр такого топлива продают по цене 63,99 грн.
|
АЗС
|
А-95+
(грн /літр)
|
А-95
(грн /літр)
|
А-92
(грн /літр)
|
ДП
(грн /літр)
|
ГАЗ
(грн /літр)
|
OKKO
|
73,99
|
70,99
|
-
|
70,99
|
41,99
|
WOG
|
73,99
|
70,99
|
-
|
70,99
|
41,98
|
Укрнафта
|
71,99
|
68,99
|
63,99
|
68,99
|
40,99
|
БРСМ-Нафта
|
-
|
63,72
|
-
|
63,31
|
37,65
|
Mango
|
-
|
64,99
|
-
|
64,98
|
38,92
|
Motto
|
64,48
|
65,06
|
-
|
64,99
|
38,69
|
BVS
|
70,99
|
67,99
|
-
|
67,99
|
38,99
|
SOCAR
|
73,13
|
69,99
|
-
|
69,70
|
40,41
|
Parallel
|
68,91
|
66,06
|
-
|
66,24
|
38,13
*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"
Что будет с ценами на бензин в Украине — прогноз экспертов
В Украине прогнозируют дальнейший рост цен на бензин. И это является следствием не только войны в Иране, но и началом агросезона, когда аграрии закупают топливо, а население усиливает панические закупки. Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин в материале "Цены на бензин в Украине: что на самом деле происходит на АЗС и будет ли откат к предыдущим", часть подорожания топлива обусловлена именно паникой на рынке и временными перебоями в оптовых продажах.
"К сегодняшней цене видимо еще 3-4 грн могут добавить. Это зависит от развития ситуации на мировых рынках. Мы видим, что такой же панический настрой уже и в Европе. Соответственно, там также заводы, производители, переработчики подтягивают цены", — рассказал эксперт.
Эксперты прогнозируют продолжение роста цен на бензин в Украине
Кроме того, рост цен на бензин поддерживается логистическими проблемами из-за конфликта в Персидском заливе, что провоцирует краткосрочные скачки стоимости топлива.
Гендиректор Prime Group TM Дмитрий Леушкин также прогнозирует, что бензин подорожает на 7 гривен за литр в течение двух недель, то есть примерно на 3-4 грн еженедельно.
Эксперты отмечают, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Европе может привести к снижению цены бензина на АЗС Украины.
В то же время председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка Украины опомниться и посоветовал не забывать, что в стране идет война. Он предупредил: в случае продолжения стремительного роста цен на АЗС, будет вынужден обратиться в Антимонопольный комитет.