"Не лише в Україні": Антимонопольний комітет почав перевіряти АЗС, які підвищили ціни на пальне

Антимонопольний комітет України розпочав перевірки АЗС та з'ясовує ситуацію, що склалась на ринку світлих нафтопродуктів після підвищення цін на пальне.

Останніми днями світовий ринок нафти і нафтопродуктів продемонстрував істотне зростання котирувань, також збільшились ціни на пальне і в мережах АЗС України, повідомили у пресслужбі АМКУ.

"Антимонопольний комітет України здійснює заходи контролю щодо ситуації на ринках світлих нафтопродуктів з метою з’ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року", — йдеться у повідомленні.

В межах цієї перевріки АМКУ направив учасникам паливного ринку вимоги у максимально стислі терміни надати інформацію про причини зростання цін.

"Після її отримання Комітет здійснить оперативний аналіз наданих даних і у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживатиме відповідних заходів", — зазначили в Комітеті.

Там також підкреслили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів.

"Коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні", — наголосили в АМКУ.

Нагадаємо, в Україні констатують зростання цін на АЗС на тлі подій на Близькому Сході.

Крім того, в Україні фіксують довгі черги на АЗС через стрибок цін на пальне.