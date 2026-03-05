"Не только в Украине": Антимонопольный комитет начал проверять АЗС, которые повысили цены на топливо

Антимонопольный комитет Украины начал проверки АЗС и выясняет ситуацию, сложившуюся на рынке светлых нефтепродуктов после повышения цен на топливо.

В последние дни мировой рынок нефти и нефтепродуктов продемонстрировал существенный рост котировок, также увеличились цены на топливо и в сетях АЗС Украины, сообщили в пресс-службе АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины осуществляет меры контроля относительно ситуации на рынках светлых нефтепродуктов с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов АЗС во время поднятия цен в начале марта 2026 года", — говорится в сообщении.

В рамках этой переврики АМКУ направил участникам топливного рынка требования в максимально сжатые сроки предоставить информацию о причинах роста цен.

Відео дня

"После ее получения Комитет осуществит оперативный анализ предоставленных данных и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции будет принимать соответствующие меры", — отметили в Комитете.

Там также подчеркнули, что цены на светлые нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, а украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов.

"Колебания мировых цен сказываются и на стоимости топлива для потребителей. Повышение стоимости топлива имеет общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине", — отметили в АМКУ.

Напомним, в Украине констатируют рост цен на АЗС на фоне событий на Ближнем Востоке.

Кроме того, в Украине фиксируют длинные очереди на АЗС из-за скачка цен на топливо.