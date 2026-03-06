Ціни на бензин А-95 і дизель 6 березня у деяких мережах України залишилися стабільними порівняно з попереднім днем, хоча від початку місяця спостерігається підвищення на 4-6 грн/л залежно від АЗС.

В Україні тримаються ціни на пальне на АЗС. Від 5 березня станом на ранок 6-го у більшості великих мереж стрибка цін не зафіксовано. Від початку березня вартість пального на деяких АЗС піднялася на 4-6 грн за літр, але перебоїв із постачанням немає. Про це 5 березня було заявлено на засіданні уряду.

Поки Антимонопольний комітет України (АМКУ) розслідує причини різкого підвищення цін, публікуємо актуальний прайс на бензин і дизель на основних мережах АЗС станом на 6 березня.

Скільки коштує пальне на АЗС 6 березня

OKKO

бензин А-95 — 67,90 грн/л

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л

дизель — 70,99 грн/л

WOG

бензин А-95 — 70,99 грн/л

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л

бензин Mustang 100 — 77,90 грн/л

дизель — 70,99 грн/л

Відео дня

UPG

бензин А-95 — 67,90 грн/л

бензин UPG 95 — 70,90 грн/л

дизель — 67,90 грн/л

Середня ціна на пальне по Україні становить 68,28 грн/л бензину та 68,95 грн/л дизелю. Тож, порівняно з попереднім днем, ціни на бензин і дизпаливо 6 березня практично не змінилися, а черг на автозаправках не спостерігається.

Ціни на бензин і дизель в Україні 6 березня

Чому дорожчає пальне

Основними чинниками підвищення цін на бензин та дизель експерти називають передусім коливання світових цін на нафту через геополітичні ризики на Близькому Сході, а отже і валютні коливання та логістичні витрати.

Напередодні експерти зазначали, що ціна на А-90 може зрости до 100-150 грн за літр. Через блокування Ормузької затоки ціна на пальне можуть зростати і надалі, не лише для України, а й для всього світу.

Перевірки Антимонопольного комітету

Тим часом АМКУ розпочав моніторинг ринку та звернувся до мереж АЗС із вимогою надати пояснення протягом трьох днів. Регулятор перевіряє, чи не є підвищення цін наслідком змови між учасниками ринку. Якщо порушення підтвердяться, мережам загрожують штрафи до 10% від річного виторгу.

Ситуація на світовому ринку

Здорожчання пального в Україні відбувається на тлі підвищення цін на нафту у світі та конфліктів на Близькому Сході. Експерти попереджають: якщо війна в регіоні затягнеться, ціни на нафту можуть піднятися до 100-140 доларів за барель, що суттєво вплине на український ринок.

Раніше Фокус писав, що стабілізація ситуації на Близькому Сході та в Європі може призвести до зниження ціни бензину на АЗС України.