Цены на бензин А-95 и дизель 6 марта в некоторых сетях Украины остались стабильными по сравнению с предыдущим днем, хотя с начала месяца наблюдается повышение на 4-6 грн/л в зависимости от АЗС.

В Украине держатся цены на топливо на АЗС. С 5 марта по состоянию на утро 6-го в большинстве крупных сетей скачка цен не зафиксировано. С начала марта стоимость топлива на некоторых АЗС поднялась на 4-6 грн за литр, но перебоев с поставками нет. Об этом 5 марта было заявлено на заседании правительства.

Пока Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) расследует причины резкого повышения цен, публикуем актуальный прайс на бензин и дизель на основных сетях АЗС по состоянию на 6 марта.

Сколько стоит топливо на АЗС 6 марта

ОККО

бензин А-95 — 67,90 грн/л

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л

дизель — 70,99 грн/л

WOG

бензин А-95 — 70,99 грн/л

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л

бензин Mustang 100 — 77,90 грн/л

дизель — 70,99 грн/л

УПГ

бензин А-95 — 67,90 грн/л

бензин UPG 95 — 70,90 грн/л

дизель — 67,90 грн/л

Средняя цена на топливо по Украине составляет 68,28 грн/л бензина и 68,95 грн/л дизеля. Поэтому, по сравнению с предыдущим днем, цены на бензин и дизтопливо 6 марта практически не изменились, а очередей на автозаправках не наблюдается.

Цены на бензин и дизель в Украине 6 марта

Почему дорожает топливо

Основными факторами повышения цен на бензин и дизель эксперты называют прежде всего колебания мировых цен на нефть из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке, а следовательно и валютные колебания и логистические расходы.

Накануне эксперты отмечали, что цена на А-90 может вырасти до 100-150 грн за литр. Из-за блокировки Ормузского залива цена на топливо могут расти и в дальнейшем, не только для Украины, но и для всего мира.

Проверки Антимонопольного комитета

Тем временем АМКУ начал мониторинг рынка и обратился к сетям АЗС с требованием предоставить объяснения в течение трех дней. Регулятор проверяет, не является ли повышение цен следствием сговора между участниками рынка. Если нарушения подтвердятся, сетям грозят штрафы до 10% от годовой выручки.

Ситуация на мировом рынке

Подорожание топлива в Украине происходит на фоне повышения цен на нефть в мире и конфликтов на Ближнем Востоке. Эксперты предупреждают: если война в регионе затянется, цены на нефть могут подняться до 100-140 долларов за баррель, что существенно повлияет на украинский рынок.

Ранее Фокус писал, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Европе может привести к снижению цены бензина на АЗС Украины.