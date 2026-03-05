Топливный ажиотаж: украинцам объяснили, почему цена на бензин в 80 грн не предел, а стоимость еще "подскочит"
Сети АЗС замедлили рост цен на бензин, но эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание топлива до 85 гривен.
Цены на бензин в Украине продолжают расти. Из-за опасений дальнейшего подорожания топлива украинцы массово скупают А-95 и дизель, в некоторых городах даже образовались очереди на АЗС. Фокус выяснил, сколько стоит бензин 5 марта и что будет со стоимостью топлива в ближайшее время.
Новые цены на бензин и дизель 5 марта
Последние несколько дней в Украине происходило стремительное повышение цен на бензин. Стоимость А-95 и дизеля выросли более чем на 5 гривен за литр. Действия операторов АЗС привлекли внимание Антимонопольного комитета Украины, который 4 марта обратился ко всем сетям автозаправочных станций с требованием объяснить резкое повышение цен на топливо. Участникам рынка дали три дня для предоставления обоснований, а регулятор проверяет, нет ли признаков сговора между АЗС.
Благодаря обращению Антимонопольного комитета 5 марта произошло замедление роста цен на бензин.
По состоянию на 5 марта средние цены на бензин и другое топливо на АЗС Украины.
|
Вид палива
|
Ціна (грн за
літр)
|
Приріст в ціні
(грн)
|
Бензин А-95 преміум
|
72,30
|
0,63
|
Бензин А-95
|
67,20
|
1,08
|
Бензин А-92
|
63,78
|
1,73
|
Дизельне паливо
|
67,40
|
1,55
|
Газ автомобільний
|
40,23
|
0,26
*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"
Цены на бензин могут отличаться в зависимости от сети АЗС и региона. По состоянию на 5 марта ведущие операторы, которые чаще всего встречаются на заправках, предлагали следующие тарифы (смотрите таблицу ниже).
|
АЗС
|
А-95+
(грн /літр)
|
А-95
(грн /літр)
|
А-92
(грн /літр)
|
ДП
(грн /літр)
|
ГАЗ
(грн /літр)
|
OKKO
|
73,99
|
70,99
|
-
|
70,99
|
41,99
|
WOG
|
73,99
|
70,99
|
-
|
70,99
|
41,98
|
Укрнафта
|
71,99
|
68,99
|
65,99
|
68,99
|
40,99
|
БРСМ-Нафта
|
-
|
65,72
|
-
|
66,99
|
37,65
|
Mango
|
-
|
65,99
|
-
|
65,98
|
38,92
|
Motto
|
66,98
|
67,13
|
-
|
66,84
|
38,69
|
BVS
|
72,99
|
69,99
|
-
|
69,99
|
39,99
|
SOCAR
|
73,13
|
69,99
|
-
|
70,70
|
41,41
|
Parallel
|
70,91
|
62,06
|
-
|
68,24
|
38,13
*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"
Большинство сетей прекратили стремительно повышать цены на А-95 бензин. Так, 5 марта на АЗС SOCAR цены на бензин А-95+ и А-95 остались без изменений, но дизель и газ подорожали. На WOG изменений претерпел только газ, и то подешевел на 1 копейку.
В БРСМ-Нафта бензин А-95 подорожал на 2 гривны, а дизель — на 3 грн. В Укрнафте и Parallel дизельное топливо прибавило в цене 2 гривны.
На Motto бензин А-95+ стал дороже на 2,5 грн, А-95 — на 2,07 грн, а дизель — на 1,85 грн. На Mango бензин и дизель подорожали на 1 грн.
В сети BVS бензин А-95+, А-95 и дизель стали дороже на 2 грн, а газ прибавил в цене 1 грн.
Хватит ли бензина и что будет с ценами на топливо — прогноз эксперта
В Украине достаточно запасов топлива, поэтому риска дефицита на автозаправочных станциях нет. В то же время эксперты предупреждают: цены на бензин могут продолжить расти.
Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии Фокусу рассказал, стандартные запасы топлива в стране обычно рассчитаны примерно на 20 дней.
"Запасы горючего не закончатся в Украине. Обычно у нас резервов хватает на 20 дней. По бензину чуть больше, по дизелю чуть меньше. Поставки ритмичные, этого хватает. Просто сейчас из-за ажиотажного спроса запасы немного быстрее расходуются", — пояснил эксперт.
Волноваться из-за возможного исчерпания запасов не стоит. Из-за повышенного спроса, как говорит Леушкин, поставки иногда могут немного отставать от темпов продаж, но это временная ситуация.
"Бензина хватает более чем на 20 дней — примерно на 20-25. По дизелю запас немного меньше, потому что в последнее время был ажиотажный спрос. Но этого достаточно, заправки будут с топливом, поставки идут ритмично, перебоев нет", — отметил он.Важно
Впрочем, несмотря на стабильные поставки, подорожание бензина в Украине может продолжиться. По словам Леушкина, стремительный рост цен временно притормозило вмешательство Антимонопольного комитета, который начал проверки и обратился к сетям АЗС с требованием объяснить повышение стоимости топлива. Вероятно, это удержит цены на несколько дней.
"Цены, конечно, будут расти… Бензин может подорожать до 80 гривен за литр, а потенциально — и до 85. Никто не будет работать себе в убыток", — рассказал Дмитрий Леушкин.
Напомним, власти Китая поручили крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям временно приостановить экспорт бензина и дизельного топлива. В Пекине опасаются, что из-за обострения ситуации в Персидском заливе могут возникнуть перебои с поставками сырой нефти на мировой рынок, что создаст новые проблемы для страны.