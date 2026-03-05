Сети АЗС замедлили рост цен на бензин, но эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание топлива до 85 гривен.

Цены на бензин в Украине продолжают расти. Из-за опасений дальнейшего подорожания топлива украинцы массово скупают А-95 и дизель, в некоторых городах даже образовались очереди на АЗС. Фокус выяснил, сколько стоит бензин 5 марта и что будет со стоимостью топлива в ближайшее время.

Новые цены на бензин и дизель 5 марта

Последние несколько дней в Украине происходило стремительное повышение цен на бензин. Стоимость А-95 и дизеля выросли более чем на 5 гривен за литр. Действия операторов АЗС привлекли внимание Антимонопольного комитета Украины, который 4 марта обратился ко всем сетям автозаправочных станций с требованием объяснить резкое повышение цен на топливо. Участникам рынка дали три дня для предоставления обоснований, а регулятор проверяет, нет ли признаков сговора между АЗС.

Благодаря обращению Антимонопольного комитета 5 марта произошло замедление роста цен на бензин.

По состоянию на 5 марта средние цены на бензин и другое топливо на АЗС Украины.

Вид палива Ціна (грн за літр) Приріст в ціні (грн) Бензин А-95 преміум 72,30 0,63 Бензин А-95 67,20 1,08 Бензин А-92 63,78 1,73 Дизельне паливо 67,40 1,55 Газ авто­мобільний 40,23 0,26

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"

Цены на бензин могут отличаться в зависимости от сети АЗС и региона. По состоянию на 5 марта ведущие операторы, которые чаще всего встречаются на заправках, предлагали следующие тарифы (смотрите таблицу ниже).

АЗС А-95+ (грн /літр) А-95 (грн /літр) А-92 (грн /літр) ДП (грн /літр) ГАЗ (грн /літр) OKKO 73,99 70,99 - 70,99 41,99 WOG 73,99 70,99 - 70,99 41,98 Укрнафта 71,99 68,99 65,99 68,99 40,99 БРСМ-Нафта - 65,72 - 66,99 37,65 Mango - 65,99 - 65,98 38,92 Motto 66,98 67,13 - 66,84 38,69 BVS 72,99 69,99 - 69,99 39,99 SOCAR 73,13 69,99 - 70,70 41,41 Parallel 70,91 62,06 - 68,24 38,13

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"

Большинство сетей прекратили стремительно повышать цены на А-95 бензин. Так, 5 марта на АЗС SOCAR цены на бензин А-95+ и А-95 остались без изменений, но дизель и газ подорожали. На WOG изменений претерпел только газ, и то подешевел на 1 копейку.

В БРСМ-Нафта бензин А-95 подорожал на 2 гривны, а дизель — на 3 грн. В Укрнафте и Parallel дизельное топливо прибавило в цене 2 гривны.

На Motto бензин А-95+ стал дороже на 2,5 грн, А-95 — на 2,07 грн, а дизель — на 1,85 грн. На Mango бензин и дизель подорожали на 1 грн.

В сети BVS бензин А-95+, А-95 и дизель стали дороже на 2 грн, а газ прибавил в цене 1 грн.

Хватит ли бензина и что будет с ценами на топливо — прогноз эксперта

В Украине достаточно запасов топлива, поэтому риска дефицита на автозаправочных станциях нет. В то же время эксперты предупреждают: цены на бензин могут продолжить расти.

Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии Фокусу рассказал, стандартные запасы топлива в стране обычно рассчитаны примерно на 20 дней.

"Запасы горючего не закончатся в Украине. Обычно у нас резервов хватает на 20 дней. По бензину чуть больше, по дизелю чуть меньше. Поставки ритмичные, этого хватает. Просто сейчас из-за ажиотажного спроса запасы немного быстрее расходуются", — пояснил эксперт.

По словам эксперта, в Украине не закончатся запасы топлива Фото: Экономическая правда

Волноваться из-за возможного исчерпания запасов не стоит. Из-за повышенного спроса, как говорит Леушкин, поставки иногда могут немного отставать от темпов продаж, но это временная ситуация.

"Бензина хватает более чем на 20 дней — примерно на 20-25. По дизелю запас немного меньше, потому что в последнее время был ажиотажный спрос. Но этого достаточно, заправки будут с топливом, поставки идут ритмично, перебоев нет", — отметил он.

Впрочем, несмотря на стабильные поставки, подорожание бензина в Украине может продолжиться. По словам Леушкина, стремительный рост цен временно притормозило вмешательство Антимонопольного комитета, который начал проверки и обратился к сетям АЗС с требованием объяснить повышение стоимости топлива. Вероятно, это удержит цены на несколько дней.

"Цены, конечно, будут расти… Бензин может подорожать до 80 гривен за литр, а потенциально — и до 85. Никто не будет работать себе в убыток", — рассказал Дмитрий Леушкин.

Напомним, власти Китая поручили крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям временно приостановить экспорт бензина и дизельного топлива. В Пекине опасаются, что из-за обострения ситуации в Персидском заливе могут возникнуть перебои с поставками сырой нефти на мировой рынок, что создаст новые проблемы для страны.