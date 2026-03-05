Китай приостанавливает экспорт топлива из-за войны против Ирана: как это повлияет на рынки мира (фото)

Китайские власти поручили крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям временно прекратить экспорт дизельного топлива и бензина. В Пекине опасаются, что из-за обострения конфликта в Персидском заливе поставки сырой нефти в мире остановится, а это повлечет новые проблемы для Поднебесной.

Решение приняли всего через несколько дней после начала боевых действий в Иране со стороны США и Израиля. Об этом сообщает Blomberg со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Китая.

Журналисты пишут, что Китай является лишь третьим по величине поставщиком нефтепродуктов в этот регион, тогда как его масштабная нефтеперерабатывающая отрасль преимущественно работает на внутренний спрос. Поэтому ограничение экспорта свидетельствует о стремлении Пекина гарантировать энергетическую стабильность внутри страны.

По информации источников, чиновники Национальной комиссии по развитию и реформам (главного экономического планового органа КНР — ред.) призвали нефтеперерабатывающие компании немедленно приостановить отгрузку топлива за границу. Решение носит временный характер и принято в связи с рисками для глобальных поставок нефти.

Ценовой график продаж нефтепродуктов на бирже Шанхая Фото: скриншот

"Во время совещания в начале недели представителям отрасли также рекомендовали не заключать новых экспортных контрактов и попытаться пересмотреть или отменить часть уже согласованных поставок. В то же время исключение сделали для авиационного и бункерного топлива, хранящегося на таможенных складах, а также для поставок в Гонконг и Макао. Среди компаний, которых касается решение, — государственные гиганты PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group, а также частный нефтепереработчик Zhejiang Petrochemical", — пишут журналисты.

Все компании регулярно получают государственные квоты на экспорт топлива, однако пока официально не прокомментировали новые ограничения. В то же время КНР продолжает политику экспортного контроля нефтепродуктов, начиная с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Текущая ситуация на энергетическом рынке также ухудшается тем, что из-за боевых действий почти прекратились поставки нефти и топлива из Персидского залива. В ответ на риски нефтепереработчики в Азии — от Японии до Индии и Индонезии — начали снижать объемы переработки и ограничивать экспорт. Несмотря на активную политику диверсификации энергетических поставок, Китай до сих пор получает почти половину импортной нефти именно из стран Персидского залива, включая большинство поставок из Ирана. Это делает регион ключевым для энергетической безопасности второй по величине экономики мира", — подытоживается в тексте.

Ранее Фокус сообщал, как блокирование Ормузского пролива повлияет на Украину и мир. Сейчас специалисты предусматривают ряд сценариев, которые следует ожидать планете из-за действий Тегерана и ведения боевых действий на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно, что ЕС ожидает всплеск инфляции из-за войны с Ираном. Европейский центральный банк считает, что Старому свету не избежать инфляционного давления из-за войны против Ирана и резкого роста цен на энергоносители.