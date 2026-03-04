Европейский центробанк ожидает всплеск инфляции из-за войны с Ираном, — Reuters

Европейский центральный банк ожидает нового инфляционного давления из-за войны против Ирана и резкого роста цен на энергоносители. На фоне подорожания нефти и возможных перебоев с поставками сжиженного газа, он рассматривает различные сценарии развития событий.

В 2022 году ЕЦБ стал одним из последних крупных центральных банков, которые ужесточили монетарную политику после пандемии и вторжения России в Украину. Только в июле того года он повысил ставки, сообщает информационное агентство Reuters. Сейчас политики Европейского центрального банка, вероятно, могут установить более низкую планку политических действий, чем во время прошлых повышений цен на энергоносители.

Впоследствии ему пришлось повышать ставки рекордными темпами, поскольку рост цен превысил 10%. Это в пять раз превысило целевой показатель и стало самым высоким уровнем с момента создания валютного блока.

Відео дня

Хотя ЕЦБ снова осторожно реагирует на любые временные всплески инфляции, вызванные нефтью, на этот раз он помнит о том факте, что экономика еврозоны, зависящая от импорта и больше, чем другие, подвержена росту цен на энергоносители.

"Перспективы политики ЕЦБ сейчас находятся в руках военных генералов", — добавил источник Reuters о том, как мировые цены теперь будут зависеть от хода войны США и Израиля против Ирана.

Война уже привела к росту цен на нефть на 20% на этой неделе. Розничные торговцы топливом, вероятно, переложат эту стоимость на автомобилистов в течение нескольких дней. Приостановка поставок СПГ из Катара будет означать, что европейским клиентам вскоре придется конкурировать за цену с азиатскими покупателями СПГ.

"Учитывая свежие воспоминания о всплеске инфляции 2022 года, существуют риски того, что инфляционные ожидания менее стабильны, и ЕЦБ попытается не повторить ошибку, отреагировав слишком поздно дважды", — заявили экономисты Nordea Туули Койву и Андерс Свендсен.

Дилемма ЕЦБ заключается в том, что повышение ставок влияет на цены лишь с 12-18-месячной задержкой, поэтому действия оправданы лишь тогда, когда инфляция будет устойчивой. Более того, резкий рост цен на энергоносители ударит по росту, что, в свою очередь, будет дефляционным.

Мартинс Казакс, председатель центрального банка Латвии, заявил, что ЕЦБ должен оставаться в стороне, пока последствия войны остаются непонятными. Собственные прогнозы ЕЦБ показывают, что инфляция ниже целевого показателя в этом и следующем году.

Напомним, что Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 15,5% годовых после того, как в январе инфляция ускорилась до 12,9%. Глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что такой шаг должен вернуть рост цен к устойчивой траектории замедления и приблизить показатель к целевым 5%.

Ранее мы также информировали, что из-за повышения стоимости топлива в Украине водители начали активно скупать бензин и дизель, что привело к очередям на отдельных автозаправках. Эксперты связывают ажиотаж с резким скачком мировых цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.