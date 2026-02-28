Атака Израиля на Иран и блокирование Ормузского пролива. Худший сценарий для мира и три варианта для Украины

Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировой торговли нефтью, передает иранское агентство Fars. Фокус выяснил, чем опасно возможное перекрытие Ормузского пролива.

Даже после разгрома ядерных объектов на руках у Ирана останется козырь, который можно использовать для экономического шантажа почти всех ведущих стран мира. Козырь этот — географическое расположение Исламской республики.

Еще полгода назад США не планировали новых ударов по Ирану — в этом уверяли и госсекретарь Марко Рубио, и президент Дональд Трамп. Штаты даже не имели ничего против гражданской ядерной программы Ирана — "в рамках которой они будут иметь электростанцию". Но если речь зайдет о прекращении движения судов по Ормузскому проливу, США обещают "дать ответ". Пока что в посредники приглашают Китай — как одну из наиболее заинтересованных сторон. "Если Иран решит закрыть Ормузский пролив, это станет большой эскалацией конфликта", — предупреждал Рубио в июне 2025 года. Сейчас — после атаки Израиля на Иран, ситуация выглядит куда более острой.

Марко Рубио: "Если Иран решит закрыть Ормузский пролив, это станет большой эскалацией конфликта" Фото: Getty Images

Ормузский пролив — это артерия, по которой часть стран ОПЕК экспортируют нефть на рынки: 20% мировых продаж нефти проходят именно по этому транспортному коридору. Так что блокирование Ормузской нефтяной артерии — если оно действительно произойдет — действительно способно мировые рынки сильно встряхнуть.

Прошлым летом парламент Исламской республики единогласно проголосовал за этот радикальный шаг. Хотят крови и так называемые "ястребы". Главный редактор радикальной иранской газеты "Кайхан", представитель аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Шариатмадари заявил, что Иран просто обязан ответить на бомбардировку перекрытием Ормузского пролива.

3 км для нефти: ключевой транспортный коридор ОПЕК

Ормузский пролив — один из важнейших транспортных коридоров в мире. Его доля в мировом товарообмене достигает всего около 4%, однако значение товара, который движется именно по этому узкому проливу (около 33 километров в самом узком месте, но полоса, пригодная для транспорта, составляет лишь 3 километра в ширину), делает Ормузский пролив стратегически важным для государств, которые находятся за тысячи километров от региона.

Ормузский пролив — один из важнейших транспортных коридоров в мире

Иран не впервые угрожает перекрыть Ормузский пролив, однако полностью он никогда не закрывал движение по этой транспортной артерии. Даже в годы войны с Ираком движение кораблей по проливу ограничивалось (из-за минирования и маневров военных кораблей), но не было перекрыто полностью.

Однако даже сами угрозы перекрытия пролива уже меняют ситуацию на рынке. Якоб Ларсен, руководитель отдела безопасности компании Bimco, которая представляет мировых судовладельцев, заявил, что многие судовладельцы выводят свои корабли из региона, чтобы избежать рисков, которые не перекрывают действующие страховые договоры. Старший аналитик ликвидного рынка отраслевой фирмы Kpler Юи Ториката отмечает, что обострение ситуации в регионе влияет на логистику портов Джебель-Али и Хор-Факкан, а также Дубая, которые являются важными транспортными узлами торговых коридоров Южной Азии и Восточной Африки.

Через Ормузский пролив транспортируется нефть (около 20 млн баррелей в год) и сжиженный природный газ (СПГ), которые добываются из недр Ирака, Кувейта, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии (все партнеры Ирана по ОПЕК) и самого Ирана.

Ормузским проливом транспортируется нефть (около 20 млн баррелей в год) и сжиженный природный газ (СПГ) из Ирака, Кувейта, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и самого Ирана Фото: Getty Images

Последний раз этот торговый путь прекращал свою деятельность тоже в войне с участием Израиля. Это была война Судного дня в 1973 году. Тогда произошло не перекрытие транспортного коридора, а государства Персидского залива, которые воевали против Израиля объявили бойкот странам, которые поддерживали Еврейское государство. То есть тогда перекрыли не сам пролив, а прекратили поставки через него.

Почему от перекрытия Ормузского пролива пострадает не Запад, а Восток

С того времени многое изменилось в логистике энергоносителей, их спецификации и основное в направлениях экспорта. Так, наряду с нефтью одним из основных элементов экспорта в регионе стал сжиженный газ. И оба типа энергетического сырья теперь направляются не в Европу и США, а в Азию, в частности Индию, Южную Корею, Китай и Японию. Поэтому перекрытие Ормузского пролива ударит по импорту нефти именно этих стран.

Неудивительно, что Марко Рубио обратился именно к КНР с просьбой не допустить закрытия стратегически важного для всего мира транспортного коридора.

Перекрытие Ормузского пролива ударит по импорту нефти в Индию, Южную Корею, Китай и Японию Фото: Getty Images

Индия уже заявила о том, что ее нефтяной импорт достаточно диверсифицирован, а Япония, импортирующая 90% своей нефти из Персидского залива, тем временем вводит субсидии для своих АЗС — на всякий случай, чтобы избежать ценового коллапса. Китай же (как типично!) пока уклоняется от ответов на вопросы, касающиеся этой проблемы.

Китай импортирует около 45% своей нефти с Ближнего Востока. Поднебесная скрывает реальные объемы импорта нефти именно из Ирана — из-за санкций США наложенных на это сырье. Но считается, что около 90% своей нефти Иран экспортирует именно в КНР. В целом объемы иранского нефтяного экспорта составляют около 1,7 млн баррелей в сутки.

Иран подстраховался

Власти Исламской республики заранее готовили свою логистическую инфраструктуру, чтобы сделать независимым собственный экспорт(приносит 60% доходов бюджета страны) от перекрытия Ормузского пролива. Иранцы даже впервые в XXI веке стали добывать нефть в Каспийском море — хотя пока там речь не идет о значительных объемах добычи. Сейчас единственной альтернативой остается нефтепровод Горе Джаск, пропускная мощность которого достигает лишь 300 тысяч баррелей в сутки (менее 3% от потребления нефти КНР).

Нефтепроводы Саудовской Аравии и ОАЭ, которые тоже позволяют обойти Ормуз, имеют значительно большую мощность. Интересно, что все эти страны являются основными поставщиками нефти именно в КНР. То есть борьба происходит за один рынок сбыта. И получается, что самым пострадавшим от перекрытия пролива станет основной торговый партнер Ирана?

Кому выгоден дефицит нефти? Спасательный круг для РФ

На самом деле ситуация осложняется тем, что от дефицита нефти пострадает также один из основных врагов КНР — Индия, а также существенно ослабнет экономика западных государств, что будет способствовать дестабилизации в мире. Пока непонятно, на что именно делают ставку в Пекине. С точки зрения возможной экспансии на Тайвань мировой энергетический кризис именно то, что нужно коммунистической власти Китая, которая всегда может приказать своему населению затянуть пояса. Зато оппоненты Пекина из демократических стран этого сделать не смогут.

Однозначным бенефициаром решения о перекрытии Ормузского пролива получится Кремль Фото: Коллаж: Фокус

Другим важным фактором является роль Кремля в этом процессе. Для Российской Федерации перекрытие Ормузского пролива может стать спасательным кругом. Экономика страны-агрессора стремительно движется к рецессии, и рост цены на нефть вдвое (а именно такие прогнозы дают эксперты в случае, если Иран таки решится использовать свой последний козырь) станет для Москвы тем самым фактором изменения правил игры. Параллельно ослабнут их оппоненты на Западе, которые в условиях коллапса экономик могут стать более сговорчивыми. Также усилится влияние РФ на Китай, которому придется наращивать поставки нефти именно оттуда. Вопрос лишь один — что именно Кремль может предложить Ирану за такое радикальное действие.

Куда движутся танкеры

Старший аналитик китайского рынка Vortexa Эмма Ли указывает, что Иран в последние недели спешно перемещал свой флот из Персидского залива поближе к Китаю. Полностью загруженные нефтью танкеры теневого флота двигались в сторону Сингапура. Однако даже если все эти танкеры действительно были забиты под завязку "черным золотом" (это может быть до 40 миллионов баррелей нефти), то этого хватит КНР при действующем уровне потребления нефти всего на несколько дней.

Иран может перекрыть Ормузский пролив выборочно только для судов своих врагов, таким образом не задев интересы ОПЕК и КНР Фото: Getty Images

Немаловажный фактор, который Иран тоже должен учитывать: от перекрытия Ормузского пролива пострадают не только потребители, но и экспортеры нефти — другие государства региона. Готовы ли в Тегеране перессориться со всеми остальными государствами Персидского залива, своими же партнерами по нефтяному картелю?

Впрочем, аятоллы могут максимально использовать религиозный фактор, ведь они ведут "священную войну" с Израилем. Этот факт может поставить на политический шпагат монархии региона, которые не факт, что решатся пойти против общественного мнения из-за таких насущных проблем как потерянные миллиарды нефтедолларов.

От частичного перекрытия до полной блокировки

Если в Пекине, Москве и Тегеране не придут к согласию относительно начала нового существенного рывка конфронтации с Западом, то перекрытия пролива скорее всего не будет. По крайней мере надолго. Информационное агентство Mehr подготовило аналитический отчет, в котором говорится о том, что Иран может перекрыть Ормузский пролив выборочно только для судов своих врагов, таким образом не задев интересы ОПЕК, КНР и, наконец, свои собственные. Или же Иран может перекрыть его на те же несколько дней, на которые хватит уже вывезенных в Индийский океан запасов нефти, чтобы продемонстрировать свою решимость и в лучшем для режима аятолл случае использовать фактор влияния на пролив как козырь на мирных переговорах.

Худший сценарий для мира и три варианта для Украины

При катастрофическом для мира сценарии длительное перекрытие пролива, которое может произойти в частности в случае его заминирования, станет лишь прелюдией к более трагическим событиям. Ведь без дальнейшей эскалации такой радикальный шаг станет выстрелом себе в ногу со стороны стран новейшей авторитарной оси.

Так или иначе, единственным однозначным бенефициаром такого решения в короткой и среднесрочной перспективе получится Кремль, который в очередной раз сможет избежать экономического коллапса, который ему западные эксперты предсказывают уже более десятилетия.

Для Украины же априори невыгодно все то, что идет на пользу нашему врагу. Поэтому перекрытие Ормузского пролива станет существенным ударом и по нашим позициям.