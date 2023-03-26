Против Украины и всего мира. Какие выгоды извлекает для себя Иран из российско-украинской войны

10 марта в Пекине возобновили дипломатические отношения Исламская республика Иран и Королевство Саудовской Аравии. На первый взгляд это может выглядеть как дипломатический прорыв Пекина (который, кстати, стремится стать посредником и в российско-украинской войне). Фокус решил разобраться в геополитических интересах сторон: расскажем о целях и стратегии международной политики Ирана.

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Иран и оружие для агрессора

Свершившимся фактом является то, что мир не смог объединиться против российской агрессии и способствовать таким образом утверждению мира как долгосрочного явления на всей планете. Однозначно на стороне Украины страны НАТО и ЕС, которые доказали свою приверженность идее мирного развития человеческого общества, а также несколько других союзников США, которые ввели жесткие санкции против РФ как государства-агрессора и помогают Украине оружием отстоять свое право на существование в международно признанных границах. .

Значительная часть государств мира (и демократических тоже) риторически осудила российскую агрессию на различных дипломатических площадках, однако на этом их сопротивление нарушению мирового порядка завершилось. Кое-кто даже принял сторону РФ как дипломатически (выступая против осуждения ее действий или воздерживаясь), так и материально. Пока единственной страной, чья поддержка страны-агрессора оружием стала свершившимся фактом, является Иран.

Почему Иран и Россия стремятся разрушить существующий в мире расклад сил

Приступая к полномасштабному вторжению, Кремль пытался его представить международному сообществу не как акт нарушения международного права, а скорее как восстановление мирового порядка, установленного по результатам Второй мировой войны, который был "несправедливо нарушен англо-саксами". Отсюда и слово "спецоперация", ведь после Второй мировой войны спецоперации, в частности, в Европе проводились, а вот "войн уже не было".

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Однако чем больше Украина сопротивлялась, тем больше все затеянное РФ приобретало очертания нарушения и нивелирования международного права, особенно когда дело дошло до аннексии завоеванных территорий. Это оттолкнуло от РФ страны, которые готовы были проглотить "спецоперацию", однако не желают уничтожать существующий международный порядок, и привлекло государства, которые предпочли бы радикально перекроить мировое устройство — осуществить мировую революцию. В человеческом социуме революционных изменений жаждут люди, которые не смогли найти свое место в существующей структуре — так же действуют и государства.

Ибрагим Раиси – иранский политик-консерватор, мусульманский правовед. Президент Ирана с 3 августа 2021 года Фото: Getty Images

Исламская республика Иран, которая уже более четырех десятилетий находится под санкциями западных государств, естественно стремится к разрушению существующей мировой системы, в которой правила игры определяет коллективный Запад. Когда в 1979 году в Иране произошла исламская революция, мир был разделен между двумя полюсами, и на этом противостоянии революционные власти Ирана искренне стремились стать тем третьим, который должен получить выгоды там, где "двое дерутся". Однако история повернула в самое невыгодное для революционеров-исламистов русло. В Холодной войне победили силы наиболее враждебные Ирану, что обусловило для Исламской республики Иран роль изгоя на мировой арене. Девяностые и двухтысячные годы Тегеран прожил "без надежды" — с целью продержаться до лучших времен.

Как сблизились Тегеран и Москва

И эти времена настали. Сначала "арабская весна", результатом которой стало падение правительств, находившихся у власти в своих странах десятки лет. Это было не столько выгодно Ирану, сколько порождало ту самую "мутную воду" – окно возможностей, которыми Иран намеревался воспользоваться. Например, приход в некоторых странах к власти исламистов априори был выгоден Исламской республике, окруженной светскими режимами.

В 2014 году аннексия Крыма, с чего и началась украинско-российская война и был брошен вызов Москвы мировому порядку, для Тегерана имела более символическое значение и повлияла на его политику в среднесрочной перспективе. Более практической для Исламской республики в 2014 году стала активация Исламского государства (сначала Исламское государство Ирака и Леванта — ИГИЛ), которое окончательно нарушило стабильность в регионе и позволило Ирану действовать.

Иран поймал волну

Последнее десятилетие стало самым успешным для Исламской республики Иран за все время ее существования. Ведь после лет изоляции Иран стал проводить настоящую экспансию в регионе, консолидировав вокруг себя практически всех приверженцев шиитского направления ислама. Дело в том, что Исламское государство (ИГИЛ) – сторонники другого направления мусульманской религии – суннизма. В силу своей веронетерпимости, они несли реальную угрозу всем шиитам, оказавшимся на контролируемой исламистами территории. В таких условиях шиитский Иран стал существенным фактором безопасности на территориях, где была угроза прихода к власти представителей ИГИЛ – в Ираке, Сирии, Йемене и, в известной степени, во всем мусульманском мире. Иран еще раньше всячески поддерживал различные шиитские движения, сильнейшим из которых была Хезболла из Ливана. Однако после 2014 года их деятельность приобрела куда более масштабный характер.

Активность Ирана в интеграции шиитского движения регионов реально повышала его статус уровня регионального лидера, что вело к прямому конфликту с претендентом на лидерство со стороны суннитов — Саудовской Аравии. Ситуация регулярно обострялась и даже была развязана война, правда, не прямая, а через посредников (так называемые прокси-силы) в Йемене.

Дружат "против Запада"

Осенью прошлого года весь мир ожидал развертывания прямой войны между гегемонами Ближнего востока. В Эр-Рияде уже даже называли конкретные даты. Поэтому мартовское восстановление дипломатических отношений между государствами стало настоящей информационной бомбой.

Что касается участия и потенциальных выгод в этом процессе Китайской Народной республики, то напрашивается сравнение с "челночной дипломатией" Генри Киссинджера, когда с Ближнего Востока был устранен СССР (только теперь в его роли могут оказаться США). Однако старший политический аналитик катарского издания Аль Джазира Марван Бишар призывает не спешить с выводами, ведь Эр-Рияд вряд ли сейчас готов полностью отвлечься от Вашингтона. Скорее, задача не столько двигаться к миру, сколько приостановить эскалацию со стороны "самого правого правительства Израиля в его истории".

Старший научный сотрудник Центра международных отношений Калифорнийского университета Даля Даса Кай отмечает, что даже неприверженные Ирану арабские страны в регионе — все же против обострения ситуации. Те же Объединенные арабские Эмираты опасаются, что они могут стать жертвами ответных ударов, ведь они находятся между обеими потенциально воюющими сторонами. Также никто в регионе не заинтересован в усилении доминирования США и Израиля, что, безусловно, произойдет в случае развертывания конфликта. Поэтому, несмотря на все противоречия, Тегеран все же пытаются привлекать к различным дипломатическим площадкам. И восстановление отношений между лидерами суннитского и шиитского миров стало логическим продолжением этой сложной дипломатической цепочки. Для Китая это еще один шаг вперед в продвижении к мировой гегемонии, хотя не такой большой, как это может показаться на первый взгляд.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Ирана Ибрагим Раиси дают совместную пресс-конференцию в Тегеране Фото: Getty Images

Консолидация всех шиитов была кратчайшим путем к успеху персидской теократии. Однако же он стал потолком возможностей для шиитских властей Ирана. Ведь в регионе, где большинство населения – арабы-сунниты, идея персидско-шиитского доминирования не может стать особенно популярной. Если в 2014 году в изолированном Тегеране искренне радовались самому факту выхода на региональный политический Олимп, то в 2020 году господствующей верхушке Ирана уже этого было мало. Тегеран претендует на лидерство уже во всем мусульманском мире, а для этого нужно выдвигать идеи пошире шиитского вероучения. И за последние три года Иран существенно продвинулся в этом вопросе.

Для формирования своего авторитета и продвижения собственной мягкой силы Иран избрал следующие направления:

Противостояние сионизму . Здесь Тегерану удачно попались под руку Аврааму соглашения. То, что весь цивилизованный мир воспринял как шаги на встречу миру, Тегеран подал как предательство интересов арабов в лице палестинского народа. Стрелы полетели в первую очередь в сторону основного конкурента за лидерство в регионе – Саудовской Аравии. Иран провозгласил себя единственным подлинным защитником палестинцев, а в более широком смысле — арабо-мусульманской цивилизации — от угнетения Западом в лице Израиля. Саудовская Аравия была провозглашена продажным предателем. Интересно, как будет теперь обыгрываться этот вопрос.

. Здесь Тегерану удачно попались под руку Аврааму соглашения. То, что весь цивилизованный мир воспринял как шаги на встречу миру, Тегеран подал как предательство интересов арабов в лице палестинского народа. Стрелы полетели в первую очередь в сторону основного конкурента за лидерство в регионе – Саудовской Аравии. Иран провозгласил себя единственным подлинным защитником палестинцев, а в более широком смысле — арабо-мусульманской цивилизации — от угнетения Западом в лице Израиля. Саудовская Аравия была провозглашена продажным предателем. Интересно, как будет теперь обыгрываться этот вопрос. Построение коллективного Юга и Востока в противовес коллективному Западу. Когда говорят о коллективном Востоке, то прежде всего имеется в виду Китай, однако коллективный Юг — вопрос новый, и за право представлять его интересы идет борьба, в которой Иран охотно участвует. В течение 2021-2022 года Тегеран сделал веские шаги в процессе восточной интеграции. Было подписано рамочное соглашение с Китаем о сотрудничестве на следующую четверть века. Хотя оно не опубликовано, эксперты излагают его суть как "нефть в обмен на технологии". Иран был принят в ШОС в сентябре 2022 года. Ближневосточный эксперт по международным отношениям доктор Мохаммад Салами считает Китай основной вехой дороги Ирана на Восток. Для Китая сотрудничество с Исламской республикой несет значительный имиджевый эффект, ведь Иран по сути является едва ли не единственным государством в мире, которое при равных возможностях, избрало восточную интеграцию вместо западной (чем могла бы стать ядерная сделка, окончательно сорвавшаяся накануне саммита ШОС). В 2013 году таким государством могла бы стать Украина, но планы Москвы сорвали украинские протестующие. Иранские власти пока успешно справляются со своими протестами.

Как видят ситуацию Саудовская Аравия и Индия

В борьбе за гегемонию на условном Юге конкуренцию Ирану составляет все та же Саудовская Аравия и Индия. В активе Нью-Дели — мощная экономика, тысячелетняя культура и ядерное оружие. То есть, превосходство над Ираном на всех фронтах. Однако неудачная российская агрессия предоставила Тегерану существенный и неожиданный для многих козырь.

Во время Холодной войны в мире возник определенный стереотип. Оба полюса выступали источниками идей и образцов поведения. Это работало не всегда. Тем же достаточно религиозным арабам не всегда было понятно сотрудничество с атеистическим СССР. Однако всегда работал принцип технологического превосходства. СССР и США являлись вечными источниками технологической поддержки для потенциальных союзников. И пока сохранялся технологический паритет, сохранялся и статус кво в популярности обоих лагерей.

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То есть, любая страна, которая хотела усилиться технологически – поддерживала США или СССР и получала от них доступ к технологиям (в первую очередь, всех интересовала военная сфера). И здесь в 2022 году Иран развернул колесо истории, предоставив России свои беспилотники. То есть, развернул направление движения технологий на все 180 градусов. Чтобы полностью осознать ситуацию, представьте, что США, например, во время войны во Вьетнаме обратились за военной помощью к Чили.

Уже сказано и пересказано о научно-техническом провале РФ, однако в этом случае важен факт подъема Ирана. Та же Индия является одним из самых крупных потребителей российского вооружения, Иран же поставляет вооружение самой РФ. Это выводит Иран на новый уровень в планетарной системе международных отношений и в мусульманском мире — особенно. Сколько вы сможете назвать мусульманских стран с собственным ВПК? Тем более, кто из них может поставлять вооружение стране, которая еще недавно считалась обладательницей "второй армии в мире"?

Иранское оружие как политический козырь

Мощный и качественный собственный ВПК в регионе, где практически постоянно продолжаются если не войны, то активные конфликты – существенный фактор политического влияния. Технологический потенциал Ирана считают козырем в Ближневосточной дипломатии профессор Университета национальной обороны США Гавдат Бахгат и профессор Университета Католики в Милане Абдолрасул Девсаллар. По их мнению, возможность стимулировать новейшими военными технологиями свои присутствующие практически во всех странах региона прокси стала мощным аргументом для стран региона оставаться в дипломатическом диалоге с Ираном и воздерживаться от полной поддержки Израиля в этом противостоянии.

Единственной страной, чья поддержка страны-агрессора оружием стала свершившимся фактом, является Иран. Фото: Getty Images

Именно этот сдвиг для Ирана – это как минимум окно возможностей. Российская агрессия – это настоящее сотрясение мировой системы, которой Исламское государство просто не могло не воспользоваться. Аналитик британской Школы международных отношений в Сент Эндрюсе Марта Фулан отмечает, что сотрудничество Ирана с Россией является случайным, оно началось из-за желания сохранить власть Башара Асада в Сирии, хотя даже здесь у обоих режимов были разногласия по поводу конечных целей. Так же происходит и сейчас в рамках российско-украинской войны, к бенефициарам которой можно смело отнести Иран, несмотря на то, что прямой заинтересованности в победе РФ у него нет.

Директор Группы исследований Персидского залива в Центре научных исследований и стратегических исследований Ближнего Востока в Иране Джавад Хейран-Ниа отмечает, что для Тегерана агрессия России против Украины – это прежде всего признак ослабления НАТО. Об этом, в частности, заявлял и сам верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Поэтому Тегеран будет поддерживать Москву ровно столько, сколько это будет разрушать действующие глобальные системы — на руинах которых Исламская республика Иран стремится построить собственное счастье.

Иранская община в Италии проводит акцию в поддержку Украины Фото: Getty Images

Сюрпризы для Тегерана

Самым большим своим достижением за последние три года Тегеран может считать установление дипломатических отношений с не менее религиозными, но суннитскими властями Афганистана. Несмотря на то, что географически Талибан находится в другой стороне (восточнее Ирана), этот шаг очень важен для Тегерана, ведь потенциальный союз с талибами – это прецедент выхода за рамки шиитского ислама. А двигаться в том направлении есть куда — в конце концов, древняя Персия в своих границах доходила до территории современного Казахстана.

Однако в среднесрочной перспективе Ирану, как и всем, нужно быть осторожным. Ведь переход мира от установленных правил к принципу "побеждает сильнейший" обязывает помнить и другой принцип джунглей – всегда найдется тот, у кого зубы острее. В последние месяцы приобретают остроту отношения с Азербайджаном. Вдохновленный победой над Арменией президент Ильхам Алиев уже называет азербайджанцев, живущих в Иране, единой нацией со всеми азербайджанцами.

Поэтому мечтая о древней Персии и поддерживая аннексию украинских территорий, сам Иран может встать перед проблемами более свежей истории, а именно — конца сороковых годов ХХ ст., когда от расчленения его спасли именно США с их концепцией мирового порядка, который предусматривает, в частности, незыблемость государственных границ.

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