Китай призупиняє експорт пального через війну проти Ірану: як це вплине на ринки світу (фото)

Китайська влада доручила найбільшим нафтопереробним компаніям тимчасово припинити експорт дизельного пального та бензину. У Пекіні побоюються, що через загострення конфлікту в Перській затоці постачання сирої нафти у світі зупиниться, а це спричинить нові проблеми для Піднебесної.

Рішення ухвалили лише через кілька днів після початку бойових дій в Ірані з боку США й Ізраїлю. Про це повідомляє Blomberg з посиланням на джерела в нафтовій галузі Китаю.

Журналісти пишуть, що Китай є лише третім за величиною постачальником нафтопродуктів до цього регіону, тоді як його масштабна нафтопереробна галузь переважно працює на внутрішній попит. Тому обмеження експорту свідчить про прагнення Пекіна гарантувати енергетичну стабільність усередині країни.

За інформацією джерел, чиновники Національної комісії з розвитку та реформ (головного економічного планового органу КНР — ред.) закликали нафтопереробні компанії негайно призупинити відвантаження пального за кордон. Рішення має тимчасовий характер і ухвалене у зв’язку з ризиками для глобальних поставок нафти.

Ціновий графік продажів нафтпродуктів на біржі Шанхаю Фото: скриншот

"Під час наради на початку тижня представникам галузі також рекомендували не укладати нових експортних контрактів і спробувати переглянути або скасувати частину вже погоджених поставок. Водночас виняток зробили для авіаційного та бункерного пального, що зберігається у митних складах, а також для поставок у Гонконг і Макао. Серед компаній, яких стосується рішення, — державні гіганти PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group, а також приватний нафтопереробник Zhejiang Petrochemical", — пишуть журналісти.

Усі компанії регулярно отримують державні квоти на експорт пального, однак поки що офіційно не прокоментували нові обмеження. Водночас КНР продовжує політику експорного контролю нафтопродуктів, починаючи з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Поточна ситуація на енергетичному ринку також погіршується тим, що через бойові дії майже припинилися постачання нафти й пального з Перської затоки. У відповідь на ризики нафтопереробники в Азії — від Японії до Індії та Індонезії — почали знижувати обсяги переробки та обмежувати експорт. Попри активну політику диверсифікації енергетичних поставок, Китай досі отримує майже половину імпортної нафти саме з країн Перської затоки, включно з більшістю поставок із Ірану. Це робить регіон ключовим для енергетичної безпеки другої за величиною економіки світу", — підсумовується в тексті.

