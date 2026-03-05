Мережі АЗС уповільнили зростання цін на бензин, але експерти прогнозують подальше подорожчання пального до 85 гривень.

Ціни на бензин в Україні продовжують зростати. Через побоювання подальшого подорожчання пального українці масово скуповують А-95 та дизель, у деяких містах навіть утворилися черги на АЗС. Фокус з’ясував, скільки коштує бензин 5 березня та що буде з вартістю пального найближчим часом.

Нові ціни на бензин та дизель 5 березня

Останні декілька днів в Україні відбувалося стрімке підвищення цін на бензин. Вартість А-95 та дизеля зросли більш ніж на 5 гривень за літр. Дії операторів АЗС привернули увагу Антимонопольного комітету України, який 4 березня звернувся до всіх мереж автозаправних станцій із вимогою пояснити різке підвищення цін на пальне. Учасникам ринку дали три дні для надання обґрунтувань, а регулятор перевіряє, чи немає ознак змови між АЗС.

Завдяки зверненню Антимонопольного комітету 5 березня відбулося сповільнення зростання цін на бензин.

Станом на 5 березня середні ціни на бензин та інше паливо на АЗС України.

Вид палива Ціна (грн за літр) Приріст в ціні (грн) Бензин А-95 преміум 72,30 0,63 Бензин А-95 67,20 1,08 Бензин А-92 63,78 1,73 Дизельне паливо 67,40 1,55 Газ авто­мобільний 40,23 0,26

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін"

Ціни на бензин можуть відрізнятися залежно від мережі АЗС та регіону. Станом на 5 березня провідні оператори, які найчастіше зустрічаються на заправках, пропонували такі тарифи (дивіться таблицю нижче).

АЗС А-95+ (грн /літр) А-95 (грн /літр) А-92 (грн /літр) ДП (грн /літр) ГАЗ (грн /літр) OKKO 73,99 70,99 - 70,99 41,99 WOG 73,99 70,99 - 70,99 41,98 Укрнафта 71,99 68,99 65,99 68,99 40,99 БРСМ-Нафта - 65,72 - 66,99 37,65 Mango - 65,99 - 65,98 38,92 Motto 66,98 67,13 - 66,84 38,69 BVS 72,99 69,99 - 69,99 39,99 SOCAR 73,13 69,99 - 70,70 41,41 Parallel 70,91 62,06 - 68,24 38,13

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін"

Більшість мереж припинили стрімко підвищувати ціни на А-95 бензин. Так, 5 березня на АЗС SOCAR ціни на бензин А-95+ та А-95 залишилися без змін, але дизель і газ подорожчали. На WOG змін зазнав лише газ, і то подешевшав на 1 копійку.

У БРСМ-Нафта бензин А-95 подорожчав на 2 гривні, а дизель – на 3 грн. В Укрнафті та Parallel дизельне пальне додало в ціні 2 гривні.

На Motto бензин А-95+ став дорожчим на 2,5 грн, А-95 – на 2,07 грн, а дизель – на 1,85 грн. На Mango бензин та дизель подорожчали на 1 грн.

У мережі BVS бензин А-95+, А-95 та дизель стали дорожчими на 2 грн, а газ додав у ціні 1 грн.

Чи вистачить бензину та що буде з цінами на пальне — прогноз експерта

В Україні достатньо запасів пального, тому ризику дефіциту на автозаправних станціях немає. Водночас експерти попереджають: ціни на бензин можуть продовжити зростати.

Керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін у коментарі Фокусу розповів, стандартні запаси пального в країні зазвичай розраховані приблизно на 20 днів.

"Запаси пального не закінчаться в Україні. Зазвичай у нас резервів вистачає на 20 днів. По бензину трохи більше, по дизелю трохи менше. Постачання ритмічне, цього вистачає. Просто зараз через ажіотажний попит запаси трохи швидше витрачаються", — пояснив експерт.

За словами експерта, в Україні не закінчаться запаси пального Фото: Економічна правда

Хвилюватися через можливе вичерпання запасів не варто. Через підвищений попит, як каже Льоушкін, постачання іноді може трохи відставати від темпів продажу, але це тимчасова ситуація.

"Бензину вистачає більш ніж на 20 днів — приблизно на 20–25. По дизелю запас трохи менший, бо останнім часом був ажіотажний попит. Але цього достатньо, заправки будуть з паливом, постачання йде ритмічно, перебоїв немає", — зазначив він.

Втім, попри стабільні постачання, подорожчання бензину в Україні може продовжитися. За словами Льоушкіна, стрімке зростання цін тимчасово пригальмувало втручання Антимонопольного комітету, який розпочав перевірки та звернувся до мереж АЗС із вимогою пояснити підвищення вартості пального. Ймовірно, це втримає ціни на декілька днів.

"Ціни, звісно, будуть зростати… Бензин може подорожчати до 80 гривень за літр, а потенційно — і до 85. Ніхто не буде працювати собі у збиток", — розповів Дмитро Льоушкін.

Нагадаємо, влада Китаю доручила найбільшим нафтопереробним компаніям тимчасово призупинити експорт бензину та дизельного пального. У Пекіні побоюються, що через загострення ситуації в Перській затоці можуть виникнути перебої з постачанням сирої нафти на світовий ринок, що створить нові проблеми для країни.