Подорожчання бензину пов’язане зі світовими котируваннями, але "Укрнафта" обіцяє мінімізувати націнки. Президент Володимир Зеленський зробив заяву за підсумками наради через стан ринку пального в Україні.

Паніки через пальне в Україні немає. У "Нафтогазі" запевнили, що постачання здійснюється у штатному режимі, попри зростання цін на бензин, дизель. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після засідання уряду 5 березня.

За його словами, окремо відбулася робоча зустріч із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким. Головною темою стали ціни на бензин і дизельне пальне для внутрішнього ринку.

"Ми детально обговорили ситуацію з цінами на пальне для українців. Вважаю, що коректно буде, якщо позицію компанії додатково озвучить керівник "Нафтогазу", — зазначив глава держави.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький наголосив, що зростання цін на пальне є не лише українською проблемою — подібні процеси відбуваються в Європі та світі.

В Україні спостерігається зростання обсягів продажу пального — Корецький

Підвищення цін на заправках — скільки ще триватиме ажіотаж

За його словами, інформація про нібито підвищення цін на заправках на 10 грн не відповідає дійсності. Фактичне зростання становить приблизно 6 грн.

"Ключове завдання — як для України, так і для європейських країн — не допустити перебоїв із постачанням. Наразі ситуація контрольована, є чітке розуміння щодо джерел імпорту. Подібні цінові піки вже траплялися — під час пандемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення. Зазвичай після зростання відбувається корекція", — пояснив Корецький.

Через ціни на бензин в Україні 5 березня зібрали засідання уряду

Чи буде дефіцит пального в Україні

Він підкреслив, що Україна має одну з найбільш диверсифікованих систем постачання нафтопродуктів — з різних країн і різними видами транспорту. Тому підстав для паніки через можливий дефіцит немає.

Щодо цінової політики, Корецький зазначив, що подорожчання зумовлене зростанням котирувань на світових ринках. Водночас державна "Укрнафта" у кризовий період має намір стримувати націнки до мінімально можливого рівня, щоб забезпечити стабільність і доступність пального для споживачів.

За словами керівника "Нафтогазу", зараз спостерігається зростання обсягів продажів, що може бути пов’язано з емоційною реакцією водіїв. Водночас жодних проблем із забезпеченням ринку нафтопродуктами немає, а постачання здійснюється у штатному режимі.

Яка ситуація з пальним і цінами на АЗС

Нагадаємо, ціни на пальне зростають як в Україні, так і у світі через стрибок вартості нафти марки Brent. Раніше Фокус з’ясував, скільки коштує бензин 5 березня та що буде з вартістю пального найближчим часом. Як сказав виданню керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін, запаси пального в Україні не закінчаться. Зазвичай у нас резервів вистачає на 20 днів.

Напередодні експерти зазначали, що ціна на А-90 може зрости до 100–150 грн за літр. А блокада Ормузької затоки підвищить ціни, причому не тільки для України, а й для всього світу.

Згідно із моніторингом Фокусу цін на пальне, станом на 5 березня провідні оператори, які найчастіше зустрічаються на заправках, пропонують А-95 по 70,99 грн, а дизпаливо — від 65,98 грн. Детальніше дивіться в огляді цін на АЗС.